A chuva intensa que atingiu a Zona da Mata mineira na madrugada deste domingo (29/11) deixou Matias Barbosa em situação de emergência. Com um acumulado de aproximadamente 100 milímetros de precipitação, a cidade registrou inundações, enxurradas e alagamentos em vias públicas e residências, após a elevação do nível do Rio Paraibuna e do Córrego São Fidélis. Diante dos impactos, a prefeitura publicou o Decreto nº 6.470, que estabelece situação de emergência nas áreas atingidas pelo temporal.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

O cenário de alerta mobilizou a Defesa Civil e diferentes secretarias municipais para prestar atendimento à população, socorrer famílias e iniciar os trabalhos de recuperação dos serviços essenciais. O decreto tem validade inicial de 180 dias e permite agilizar procedimentos administrativos necessários às ações emergenciais, incluindo a contratação de serviços essenciais, a realização de desapropriações e vistorias preventivas em áreas de risco.



A medida também instituiu um Gabinete de Gerenciamento de Crise, com participação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e representantes das secretarias de Obras, Saúde, Assistência Social, Educação e Administração e Fazenda. O grupo terá reuniões diárias para coordenar as ações. Segundo a prefeitura, os órgãos municipais devem disponibilizar servidores, veículos, máquinas e equipamentos para auxiliar nos trabalhos de atendimento e recuperação.



O nível da água continuava subindo neste domingo, conforme alerta divulgado pelo vice-prefeito Dimitrius Vargas. A administração municipal pediu que moradores de regiões vulneráveis redobrem a atenção, evitem áreas alagadas e sigam as orientações da Defesa Civil.

Interdições e áreas afetadas

Entre os pontos que exigiram atenção das autoridades estão a região central, a Ponte do Arco e o bairro Nossa Senhora da Penha, além de outras áreas atingidas pelas inundações. A prefeitura recomendou que a população evite deslocamentos desnecessários nesses locais, inclusive para não prejudicar a circulação dos veículos da Polícia Militar, da Defesa Civil e das equipes mobilizadas para o atendimento das ocorrências.



Os impactos também atingiram a infraestrutura rodoviária. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o quilômetro 5 da LMG-874 na Estrada União Indústria, no sentido Matias Barbosa, precisou ser totalmente interditado após o transbordamento do Rio Paraibuna provocar o alagamento da pista.



Na BR-267, no trecho de acesso ao município, houve interdição total para veículos de grande porte devido à queda de uma árvore sobre a rede elétrica.



A prefeitura informou que as áreas atingidas permanecem sob monitoramento técnico e que a relação dos locais contemplados pelo decreto poderá ser atualizada à medida que a Defesa Civil concluir o levantamento dos danos.

Abastecimento de água



Além dos alagamentos e das interdições, a população também poderá enfrentar problemas no abastecimento de água. A Copasa informou que a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Matias Barbosa precisou ser paralisada emergencialmente neste domingo em razão da falta de energia elétrica, de responsabilidade da concessionária de distribuição.



Com a interrupção das atividades da estação, o fornecimento de água poderá apresentar intermitências no município. Segundo o gerente regional da companhia, a previsão é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente após o restabelecimento da energia elétrica.

Chuva reacende temor entre moradores

O temporal deste domingo também trouxe de volta a apreensão entre moradores que enfrentaram os estragos provocados pelas chuvas de fevereiro. Desde a tragédia, episódios de precipitação mais intensa passaram a despertar preocupação, inclusive entre pessoas que já não vivem em áreas consideradas de risco.



A orientação da prefeitura é que moradores de regiões sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos acompanhem os comunicados oficiais sobre a situação do Rio Paraibuna e do Córrego São Fidélis. Em caso de emergência, a população deve acionar os canais municipais de atendimento e seguir as recomendações da Defesa Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um temporal também atingiu Juiz de Fora, que fica a 20 quilômetros de Matias Barbosa, na madrugada deste domingo, e deixou estragos pela cidade que puderam ser vistos quando o dia clareou. Córregos transbordaram, casas foram invadidas pela água e deslizamentos de terra provocaram interdições de vias.