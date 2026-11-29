Inmet emite alerta laranja de chuva para 200 cidades mineiras
O aviso é válido até 9h dessa segunda-feira. A previsão é de chuva de até 100 mm/dia
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Na manhã deste domingo (29/11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que representa perigo, para acumulado de chuva em 200 cidades de Minas Gerais.
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O aviso é válido até as 9h desta segunda-feira (30) e abarca as seguintes regiões do estado: Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Metropolitana de Belo Horizonte (confira a lista completa abaixo).
Para estas localidades, a previsão é de chuva entre 50 a 100 mm/dia. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Também foi divulgado um alerta amarelo, de perigo potencial, para outras 534 cidades, para chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de até 60 km/h. O aviso é válido até às 23h59 de hoje para as regiões: Central, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana de Belo Horizonte.
Proteja-se durante tempestades:
-
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas
-
Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
-
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
-
Evite áreas de alagamento
-
Não tente atravessar vias alagadas
Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades em alerta laranja
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Além Paraíba
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Alto Rio Doce
Andrelândia
Antônio Carlos
Antônio Prado de Minas
Aracitaba
Arantina
Argirita
Astolfo Dutra
Baependi
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barroso
Belmiro Braga
Bias Fortes
Bicas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Jardim de Minas
Bom Sucesso
Brás Pires
Cajuri
Camacho
Cambuquira
Campanha
Campo Belo
Campo do Meio
Campos Gerais
Cana Verde
Candeias
Capela Nova
Caranaíba
Carandaí
Carmo da Cachoeira
Carmo de Minas
Carmópolis de Minas
Carrancas
Carvalhos
Casa Grande
Cataguases
Catas Altas da Noruega
Caxambu
Chácara
Chiador
Cipotânea
Coimbra
Conceição da Barra de Minas
Conceição do Rio Verde
Conselheiro Lafaiete
Coqueiral
Cordislândia
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Cristais
Cristiano Otoni
Cruzília
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Divinésia
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores do Turvo
Elói Mendes
Entre Rios de Minas
Ervália
Estrela Dalva
Eugenópolis
Ewbank da Câmara
Fama
Goianá
Guapé
Guarani
Guarará
Guidoval
Guiricema
Ibertioga
Ibituruna
Ijaci
Ilicínea
Ingaí
Itamarati de Minas
Itamonte
Itanhandu
Itaverava
Itumirim
Itutinga
Jesuânia
Juiz de Fora
Lagoa Dourada
Lambari
Lamim
Laranjal
Lavras
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Luminárias
Machado
Madre de Deus de Minas
Mar de Espanha
Maripá de Minas
Matias Barbosa
Mercês
Minduri
Miradouro
Miraí
Monsenhor Paulo
Muriaé
Nazareno
Nepomuceno
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira
Oliveira Fortes
Paiva
Palma
Paraguaçu
Passa Tempo
Passa Vinte
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Pedro Teixeira
Pequeri
Perdões
Piau
Piedade do Rio Grande
Piranga
Pirapetinga
Piraúba
Pouso Alto
Prados
Presidente Bernardes
Queluzito
Recreio
Resende Costa
Ressaquinha
Ribeirão Vermelho
Rio Espera
Rio Novo
Rio Pomba
Rio Preto
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Rosário da Limeira
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana dos Montes
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Francisco de Paula
São Geraldo
São Gonçalo do Sapucaí
São João del Rei
São João Nepomuceno
São Lourenço
São Miguel do Anta
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Vicente de Minas
Senador Cortes
Senador Firmino
Senhora de Oliveira
Senhora dos Remédios
Seritinga
Serranos
Silveirânia
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tiradentes
Tocantins
Três Corações
Três Pontas
Ubá
Varginha
Viçosa
Vieiras
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
Cidades em alerta amarelo
Abaeté
Abre Campo
Acaiaca
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Alpinópolis
Alterosa
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Alto Rio Doce
Alvinópolis
Amparo do Serra
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Antônio Prado de Minas
Aracitaba
Araguari
Arantina
Araponga
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Astolfo Dutra
Baependi
Bambuí
Bandeira do Sul
Barão de Cocais
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Bela Vista de Minas
Belmiro Braga
Belo Horizonte
Belo Vale
Betim
Bias Fortes
Bicas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Despacho
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfim
Borda da Mata
Botelhos
Brás Pires
Brazópolis
Brumadinho
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira da Prata
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caetanópolis
Caeté
Caiana
Cajuri
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Altos
Campos Gerais
Canaã
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Caparaó
Capela Nova
Capetinga
Capim Branco
Capinópolis
Capitólio
Caputira
Caranaíba
Carandaí
Carangola
Caratinga
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cascalho Rico
Cássia
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Caxambu
Cedro do Abaeté
Centralina
Chácara
Chalé
Chiador
Cipotânea
Claraval
Cláudio
Coimbra
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Confins
Congonhal
Congonhas
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Consolação
Contagem
Coqueiral
Cordislândia
Coromandel
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Córrego Novo
Cristais
Cristiano Otoni
Cristina
Crucilândia
Cruzeiro da Fortaleza
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divinésia
Divino
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Silvério
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores do Indaiá
Dores do Turvo
Doresópolis
Durandé
Elói Mendes
Entre Rios de Minas
Ervália
Esmeraldas
Espera Feliz
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela Dalva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Eugenópolis
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Faria Lemos
Fervedouro
Florestal
Formiga
Fortaleza de Minas
Fortuna de Minas
Fronteira
Frutal
Goianá
Gonçalves
Grupiara
Guapé
Guaraciaba
Guaranésia
Guarani
Guarará
Guaxupé
Guidoval
Guimarânia
Guiricema
Gurinhatã
Heliodora
Ibertioga
Ibiá
Ibiraci
Ibirité
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Indianópolis
Ingaí
Inhaúma
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itabira
Itabirito
Itaguara
Itajubá
Itamarati de Minas
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapecerica
Itapeva
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Itaverava
Ituiutaba
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jaboticatubas
Jacuí
Jacutinga
Japaraíba
Jeceaba
Jequeri
Jesuânia
João Monlevade
Juatuba
Juiz de Fora
Juruaia
Lagoa da Prata
Lagoa Dourada
Lagoa Santa
Lajinha
Lambari
Lamim
Laranjal
Lavras
Leandro Ferreira
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luisburgo
Luminárias
Luz
Machado
Madre de Deus de Minas
Manhuaçu
Manhumirim
Maravilhas
Mar de Espanha
Maria da Fé
Mariana
Mário Campos
Maripá de Minas
Marmelópolis
Martinho Campos
Martins Soares
Mateus Leme
Matias Barbosa
Matipó
Matozinhos
Matutina
Medeiros
Mercês
Minduri
Miradouro
Miraí
Moeda
Moema
Monsenhor Paulo
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muriaé
Mutum
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Era
Nova Lima
Nova Ponte
Nova Resende
Nova Serrana
Nova União
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira
Oliveira Fortes
Onça de Pitangui
Oratórios
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Pains
Paiva
Palma
Papagaios
Pará de Minas
Paraguaçu
Paraisópolis
Paraopeba
Passa Quatro
Passa Tempo
Passa Vinte
Passos
Patos de Minas
Patrocínio
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra do Indaiá
Pedra Dourada
Pedralva
Pedrinópolis
Pedro Leopoldo
Pedro Teixeira
Pequeri
Pequi
Perdigão
Perdizes
Perdões
Piau
Piedade de Ponte Nova
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais
Pimenta
Piracema
Pirajuba
Piranga
Piranguçu
Piranguinho
Pirapetinga
Piraúba
Pitangui
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pompéu
Ponte Nova
Porto Firme
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Bernardes
Prudente de Morais
Quartel Geral
Queluzito
Raposos
Raul Soares
Recreio
Reduto
Resende Costa
Ressaquinha
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Acima
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Manso
Rio Novo
Rio Paranaíba
Rio Piracicaba
Rio Pomba
Rio Preto
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Romaria
Rosário da Limeira
Sabará
Sacramento
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Juliana
Santa Luzia
Santa Margarida
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana do Manhuaçu
Santana dos Montes
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Monte
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Domingos do Prata
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Sapucaí
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São João do Manhuaçu
São João Nepomuceno
São Joaquim de Bicas
São José da Barra
São José da Lapa
São José da Varginha
São José do Alegre
São José do Goiabal
São José do Mantimento
São Lourenço
São Miguel do Anta
São Pedro da União
São Pedro dos Ferros
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Sarzedo
Sem-Peixe
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador Firmino
Senador José Bento
Senhora de Oliveira
Senhora dos Remédios
Sericita
Seritinga
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serrania
Serranos
Sete Lagoas
Silveirânia
Silvianópolis
Simão Pereira
Simonésia
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tapira
Tapiraí
Taquaraçu de Minas
Teixeiras
Tiradentes
Tiros
Tocantins
Tocos do Moji
Toledo
Tombos
Três Corações
Três Pontas
Tupaciguara
Turvolândia
Ubá
Uberaba
Uberlândia
União de Minas
Urucânia
Vargem Bonita
Varginha
Veríssimo
Vermelho Novo
Vespasiano
Viçosa
Vieiras
Virgínia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
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Wenceslau Braz