Morreu neste sábado (28/11), aos 81 anos, o professor Helio Eymard de Lima Barbosa Mello, conhecido como Professor Helinho, referência nos estudos da gramática e na história da língua portuguesa. O educador enfrentava o Alzheimer havia pelo menos sete anos e morreu de causas naturais.



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Helinho deixa a esposa, Maria Helena, três filhos e quatro netos. O velório é realizado neste domingo (29/11) a partir das 13h, no Memorial 1 do Parque da Colina, em Belo Horizonte. A cremação está marcada para as 16h.



Ao longo da carreira, o professor conquistou reconhecimento pela maneira didática e acessível com que tratava as regras da língua portuguesa. Por muito tempo, escreveu a coluna “Na Ponta da Língua”, no jornal Hoje em Dia, na qual esclarecia dúvidas gramaticais e aproximava os leitores das particularidades do idioma.

Na redação, era frequentemente procurado pelos jornalistas para solucionar questões relacionadas ao português. Em entrevista concedida em 2014, Helinho contou que, na juventude, alimentava o sonho de ser ator. Aos 18 anos, porém, precisou deixar o desejo de lado por questões familiares e acabou encontrando na docência seu caminho profissional. A experiência em sala de aula, como revelou na ocasião, permitiu que também realizasse, à sua maneira, a vocação para o palco - dizia que tinha a sala de aula como o teatro, os alunos a plateia, onde assumia o papel principal.

Autor de três livros, o professor também compartilhava reflexões sobre sua trajetória e sua relação com o idioma. Em uma das edições de “Na Ponta da Língua”, contou que vinha de uma família predominantemente ligada às letras e à jurisprudência. Ao decidir se dedicar ao ensino de português, mergulhou nos estudos e se tornou, como ele próprio definia, uma “barata de biblioteca”.



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A investigação das regras e estruturas da língua era, para Helinho, um exercício de descoberta permanente. Ele descreveu sua dedicação como uma “verdadeira autópsia nas gramáticas”, em uma busca por “desvendar os meandros desse idioma que, a cada investida, se me apresentava mais rico e sedutor”.