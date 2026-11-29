Uma carreta carregada de madeira espalhou a carga pelos dois sentidos da Rodovia Fernão Dias (BR-381), causando dor de cabeça aos motoristas que passam pelo trecho neste domingo (29/11), em Santo Antônio do Amparo, na Região Centro-Oeste de Minas.

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De acordo com a Motiva, concessionária responsável pela administração do trecho, as equipes foram acionadas por volta das 6h20. O condutor da carreta saiu ileso.

A pista no sentido Belo Horizonte está interditada. Por volta das 8h, a concessionária registrava três quilômetros de congestionamento, entre os km 649 e 652 da rodovia.

Como é possível observar na imagem, parte da carga também se espalhou pela pista no sentido São Paulo. Apesar disso, os motoristas conseguem passar pelo espaço livre no meio da pista, sem registro de congestionamento nesse sentido.

A concessionária mantém equipes no local para o atendimento à ocorrência e a orientação dos motoristas.

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Ainda não há previsão de liberação da pista no sentido Belo Horizonte. As causas do acidente também não foram informadas.