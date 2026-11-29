BH: Defesa Civil emite alerta de chuva para este domingo (29/11)
Capital pode registrar pancadas de chuva e rajadas de vento até as 8 horas de segunda-feira (30)
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A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva para a tarde deste domingo (29/11). Há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8 horas de segunda-feira (30).
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Segundo a previsão do tempo para hoje, a temperatura mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.
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Além disso, a capital mineira também está na lista de cidades em alerta amarelo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) esta manhã, junto com outras 533 cidades mineiras.
Recomendações da Defesa Civil:
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Redobre a sua atenção. Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
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Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos
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Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
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Atenção especial para áreas de encostas e morros
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Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
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Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
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Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.