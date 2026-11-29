Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva para a tarde deste domingo (29/11). Há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8 horas de segunda-feira (30).

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Segundo a previsão do tempo para hoje, a temperatura mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.

Além disso, a capital mineira também está na lista de cidades em alerta amarelo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) esta manhã, junto com outras 533 cidades mineiras.

Recomendações da Defesa Civil: