Motorista tem pernas fraturadas após briga em rodovia na Grande BH
Confusão ocorreu nesta sexta-feira (27/11), na BR-262, em Juatuba. Suspeito de causar o atropelamento segue foragido
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Uma briga entre caminhoneiros, na BR-262, altura de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com um deles, que se pendurou na janela do outro caminhão, atropelado. O homem atingido sofreu fratura nas duas pernas.
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O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (27/11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois caminhoneiros se desentenderam quando ainda estavam na pista de rolamento. Um estava num veículo; o outro, num segundo caminhão.
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O desentendimento começou quando um caminhão teria abalroado o outro e não parou, o que fez com que um dos caminhoneiros passasse a perseguir o outro.
Na saída de Juatuba, o segundo caminhoneiro, que teve seu veículo abalroado, cercou o primeiro veículo e desceu, iniciando uma discussão. O caminhoneiro que tinha sido acuado, arrancou o seu veículo e o caminhoneiro que estava no asfalto pendurou na janela do veículo.
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Foi quando o motorista arrancou o veículo, primeiro de ré e depois para a frente, derrubando o homem que estava pendurado em sua janela. Em seguida, passou com as rodas traseiras em cima das pernas do homem caído no asfalto, fugindo em seguida.
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Este veículo ainda não foi localizado. A Polícia Rodoviária Federal investiga o caso e tenta localizar o veículo. O homem que teve as pernas fraturadas foi socorrido e levado ao hospital de Juatuba. Ainda não se tem informações sobre seu estado de saúde.