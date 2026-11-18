Dois homens, de 29 e 40 anos, foram presos suspeitos de tentar furtar equipamentos de uma torre de transmissão de internet, na tarde dessa terça-feira (17/11), na zona rural de Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas. Câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla chegou ao local e arrombou uma sala onde estavam instalados os equipamentos.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a estação de transmissão fica às margens da BR-262. Nas imagens do sistema de monitoramento, é possível ver os dois suspeitos desembarcando de um Toyota Corolla preto nas proximidades da torre.

Os homens estavam com ferramentas, incluindo um pé de cabra, utilizado para arrombar a porta da sala onde ficam os equipamentos de telecomunicações.

Apesar do arrombamento, a tentativa de furto não foi concluída. A PRF não informou o que impediu a dupla de continuar a ação.

Suspeitos foram encontrados na BR-262

Depois de receber informações sobre a tentativa de furto, equipes da PRF iniciaram buscas pelos suspeitos.

Os policiais localizaram e abordaram o Toyota Corolla na BR-262, nas proximidades de Córrego Danta, também na Região Centro-Oeste de Minas.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram no porta-malas do veículo diversas ferramentas que poderiam ser utilizadas em arrombamentos, entre elas pés de cabra e alicates de corte.

Os dois homens foram presos em flagrante por suspeita de tentativa de furto.

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A dupla foi encaminhada, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia da Polícia Civil de Luz.