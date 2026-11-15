Participantes comentam segundo dia de prova do Enem 2026

Uma semana depois do primeiro domingo de prova, estudantes retomaram aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Neste domingo (15/11), o teste não teve redação, e englobou 90 questões objetivas de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

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O Estado de Minas esteve no campus da UniBH no Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, e falou com alguns participantes que haviam terminado a prova.

A primeira a sair da instituição de ensino, depois das 15h30, quando a saída foi liberada, foi Yasmin de Almeida Aguiar, de 19 anos.

"Achei que a prova estava corresponde às dos últimos anos. Achei as questões até um pouco mais fáceis", diz, ressaltando que a área mais complicada na sua visão foi física.

Ela está no primeiro período de odontologia na UniBH e decidiu fazer o Enem para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Miguel Saraiva, de 22 anos, também é aluno da faculdade, no curso de engenharia mecânica. Seu objetivo é conseguir uma boa nota para conseguir ingressar no mesmo curso na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

"A prova foi um pouco diferente do que eu esperava, achei um pouco conteudista. No primeiro dia, por exemplo, achei que a prova abriu mais espaço para a interpretação. Mesmo que você não conhecesse bem a matéria, conseguia se virar. Na segunda, achei que era preciso estudar mais a fundo as matérias", declara o estudante.

Primeira experiência

Biologia, química e física foram as áreas mais difíceis da prova na opinião de Bernardo Lucas, de 16 anos. Ele, que fez a prova pela primeira vez como treineiro, diz não ter achado o teste da semana passada tão difícil. "Essa agora de biológicas eu achei mais complicada. Matemática, para mim, dentro do possível, estava fácil.”

O estudante vai fazer o Enem para valer só em 2028. Mesmo com tempo, ele já diz querer fazer engenharia, mas não detalhou uma especialidade.

Marcela Bizzotto Silva, de 18 anos, quer cursar medicina veterinária e também fez o Enem pela primeira vez. "Hoje eu achei muito difícil, mais que na semana passada. Eu já tenho mais dificuldade nessas áreas", diz.

As contas e, sobretudo matérias que não havia aprendido ainda, colaboraram para essa impressão de Marcela. "Matemática foi o que mais pegou, tinha muita matéria que eu não tinha aprendido bem ainda, tipo logaritmo", resume.

Pai e filha

Francis Santos sonha em fazer o mesmo curso que a filha, que também fez o Enem 2026 na UniBH Marcos Vieira/EM/DA. Press

Francis Santos, de 47 anos, é empresário do setor de comércio e fez, ao lado da filha, Dara Ayana, de 16 anos, o Enem 2026. Ela ainda está como treineira, mas compartilha com o pai o desejo pelo mesmo curso: relações internacionais.

O empresário conta que, com cerca de 17 anos, ele chegou a fazer o vestibular da Pontifícia Universidade Católica (PUC) e da UFMG, mas não ingressou em nenhum curso. "Em 2020, fiz o Enem e comecei a fazer relações internacionais na PUC. Mas aí veio a pandemia, a universidade fechou, depois começou o EAD (ensino a distância) e eu tive dificuldade em relação à adaptação, então parei”, afirma.

Anos depois, o desejo é retomar o curso na mesma universidade que começou. Quanto à filha, ele almeja que ela entre na universidade o quanto antes, e ainda acena para a possibilidade de uma bolsa para a realização do curso no exterior.

Facilidade

Aos 75 anos, o músico, escritor e funcionário público aposentado, Olegário Alfredo da Silva, fez o Enem 2026 com o objetivo de estudar geologia na UFMG. "Eu achei as duas provas muito fáceis, com questões bem elaboradas", comenta.

Ele, que também é reconhecido pelo trabalho de cordelista, inclusive membro titular da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), ainda diz que sua expectativa era de que os dois dias fossem ser mais complicados do que de fato foram. Nas suas palavras, as boas questões levavam o participante, mesmo sem ter plena noção da matéria ou assunto abordado, desenvolver um raciocínio que o levava para a direção correta.

O músico e cordelista Olegário Alfredo está em busca de uma vaga para o curso de Geologia na UFMG Marcos Vieira/EM/DA. Press

Temas

Em meio às questões de matemática, física, química e biologia, foram abordados temas atuais e até inusitados. A mandioca-brava, por exemplo, ganhou protagonismo em uma questão que explorava os processos químicos por trás de sua comercialização, para que ela se torne própria para o consumo.

Carros elétricos, aplicativos de relacionamento, poluição ambiental, dengue, fontes de energia renováveis e não renováveis e carga tributária bruta são outros exemplos de temas que escancaram o quão diversa e abrangente é a prova do Enem.

Trânsito e clima

O movimento na porta da UniBH, no Buritis, foi tranquilo. Perto das 13h, horário de fechamento dos portões, havia apenas um leve congestionamento. Pouco antes e depois disso, o trânsito fluía bem.

Antes do fechamento dos portões, o clima na universidade era nublado e abafado. Por volta das 15h30, quando a saída dos candidatos foi liberada, chovia. O trânsito, entretanto, permanecia tranquilo.

Abstenção

Segundo o Inep, a abstenção do primeiro dia de prova chegou a 32%. Nos últimos dois anos, ela foi próxima de 27%. Leonardo Barchini, ministro da Educação, no entanto, destaca que esta foi a primeira vez que os estudantes concluintes da rede pública foram inscritos no exame automaticamente.

"Se a gente aumenta muito o número de inscritos, tem um aumento esperado da abstenção", afirmou o ministro.

Ainda não há informação oficial sobre a abstenção neste segundo dia de prova, mas existem estudantes que fizeram o Enem na UniBH que dizem não ter observado um movimento muito diferente do da última semana.

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Por outro lado, há quem diga que a sala ficou bem menos cheia desta vez, como Ana Luiza Cotta, de 24 anos, que quer cursar jornalismo. 'Minha sala estava bem mais vazia do que no primeiro dia. Da outra vez deve ter faltado sete pessoas, não era algo tão perceptível. Hoje eu vi bastante cadeira vazia, pelo menos umas 15 pessoas não foram", destaca.