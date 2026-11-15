Famílias atendidas por programas sociais recebem kits alimentares em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um evento, neste domingo (15/11), promoveu a distribuição de kits alimentares para famílias atendidas por programas sociais, na Serraria Souza Pinto, Região Central de Belo Horizonte. O Sesc Mesa Brasil, uma iniciativa do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac em Minas, reuniu cerca de 3 mil pessoas. Além dos 1.500 kits, a ação ofereceu ainda serviços gratuitos de saúde, bem-estar, orientações nutricionais e atividades de lazer.

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De acordo com os organizadores do evento, as famílias escolhidas são atendidas por entidades sociais parceiras do programa.

O presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, destacou que a iniciativa vai além da entrega de alimentos, fortalecendo os vínculos da rede de solidariedade construída pelo Mesa Brasil e conectando as famílias a oportunidades que contribuem para seu desenvolvimento e bem-estar.

"É um momento muito importante poder fazer esse trabalho pessoalmente a cada um de vocês. Nós já fazemos esse trabalho durante o ano inteiro, mas hoje é um dia especial. Gostaria de dar as boas vindas a cada família aqui presente, às instituições parceiras do Sesc Mesa Brasil e todas as pessoas que atuam nessa rede solidária tão importante", ressaltou.

Donato lembrou ainda que o programa contribui para a promoção da segurança alimentar e nutricional, em Minas Gerais, articulando empresas, instituições sociais e comunidades. "São resultados que nos enchem de orgulho por sabermos que, na verdade, representam famílias mais felizes, com mais possibilidades e mais qualidade de vida. Portanto, estamos aqui hoje para celebrar e expandir essa rede solidária", afirmou.

Agradecimentos e elogios

A costureira e bordadeira Maria Aparecida Luiz, de 55 anos, contou que, pela primeira vez, foi convidada para fazer parte da iniciativa. A espera para retirar seu kit, ela elogiou a organização do evento e disse que os alimentos recebidos por sua família vão ajudar muito, especialmente na ceia de Natal. "Só tenho que agradecer."

A costureira e bordadeira Maria Aparecida Luiz Leandro Couri/EM/D.A.Press





Já com a sacola nas mãos, mostrou os alimentos recebidos, entre eles sucos, carnes e doces. A costureira também contou que ia aproveitar as atividades oferecidas na Serraria Souza Pinto. "Já fiz massagem nas mãos e agora vou fazer a corporal. Maravilhoso. Tudo perfeito", concluiu.

Outra que também estava na fila para retirar seu kit era a microempresária Maria Helena dos Reis, de 62 anos. Ela também afirmou que os alimentos serão muito bem-vindos na ceia da família. "Meu peru já está garantido", brincou. Maria Helena foi outra que destacou as opções de serviços oferecidos pelo programa, além das atividades de lazer. "As crianças estão brincando, tem atividades de interação, pintura."

A microempresária Maria Helena dos Reis Leandro Couri/EM/D.A.Press





Mesa Brasil

O Sesc Mesa Brasil é a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina. Em Belo Horizonte, o programa existe há 23 anos e atua integrado ao Sistema Fecomércio MG, Senac e Sesc. O objetivo é combater a fome, o desperdício de alimentos, além de promover a segurança alimentar e nutricional da população.

O programa recebe doações de excedentes de produção, alimentos não perecíveis e itens fora dos padrões de comercialização – mas próprios para consumo – vindos de supermercados, indústrias, produtores rurais e comércio, além de doações em dinheiro e campanhas sazonais, como o Férias Sem Fome e o Natal Solidário.

Os alimentos e itens arrecadados são direcionados a instituições sociais cadastradas – entre elas creches, abrigos, centros de acolhimento e associações – que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional. O programa não faz doações diretas a pessoas físicas.

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Além dos alimentos, o programa promove ações educativas aos beneficiários. A equipe de nutrição e serviço social do Sesc realiza oficinas, com orientações e distribuição de materiais sobre aproveitamento integral dos alimentos e boas práticas de manipulação.