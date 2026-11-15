Enem 2026: estudantes retornam para o segundo dia de prova

Uma semana depois da primeira etapa, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 retornam aos seus locais de prova para o segundo domingo de teste. Hoje (15/11), os estudantes respondem a 90 questões objetivas, divididas entre matemática e ciências da natureza – que reúne biologia, física e química.

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Diferentemente da última semana, nesta prova não há redação. Por isso mesmo, os participantes têm 30 minutos a menos para a realização do teste. Os portões, portanto, abriram às 12h e fecharam às 13h; e a prova começou às 13h30 e é encerrada às 18h30 (horário de Brasília).

Em Minas, cerca de 472 mil inscritos foram confirmados para o Enem, sendo que, destes, quase 69 mil estão em Belo Horizonte, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Estado de Minas foi até a UniBH Campus Buritis, na Região Oeste da capital mineira, para conversar com estudantes e entender a atmosfera deste segundo dia de prova do Enem 2026.

Áreas de dificuldade

Esta é a primeira vez de Gabriela Tolentino, de 19 anos, fazendo a prova. Ela quer pedagogia e diz achar as áreas abordadas hoje mais complexas que as da última semana. "Para mim, o que vai ser mais difícil é matemática e física. São as questões que têm mais cálculo, então é o que dificulta", declara.

Joana Paz, de 17 anos, sente a mesma dificuldade. Ela, que sonha em cursar história, conta que a prova com questões de ciências humanas, linguagens e redação tende a ser bem mais tranquila na sua visão. "Para biologia e física estou mais tranquila, química me embolo um pouquinho e em matemática sou caso perdido", brinca.

E pelo peso da matemática, que soma metade das questões da prova, na nota final, Joana diz ter como estratégia a análise do grau de dificuldade das perguntas. "Se me aparecer uma regra de três, consigo fazer, mas logaritmo ou análise combinatória já é mais difícil. Por isso, quando vejo isso, já pulo a questão e, se der tempo, volto nela no fim da prova", explica.

Precavida, Joana chegou ao local de prova com sete canetas pretas de corpo transparente (as permitidas no Enem). Ela conta que, além das que já tinha em casa, ganhou outras tantas hoje e no último domingo (8/11).

Joana Paz, de 17 anos, levou sete canetas para não ter erro Leandro Couri/EM/D.A. Press

Em busca de uma retomada



Aos 38 anos, o estudante André Batista Pena está fazendo o Enem pelo segundo ano consecutivo na missão de retomar uma faculdade que começou anos atrás. "Eu também fiz o Enem quando tinha 20 anos. Na época, fiz cinco anos de engenharia mecânica na PUC Minas, quase me formei. Agora estou querendo ir para a UFMG para terminar o curso lá", declara.

Diferentemente de muitos candidatos, André tem mais afinidade com as áreas de exatas, o que tende a favorecer o seu desempenho na prova deste domingo. "Matemática e física são áreas de maior conforto para mim. Biologia complica um pouquinho porque tem muitos anos que não vejo, mas eu fiz cursinho, estudei bastante para essa prova e acho que vai dar tudo certo."

André Batista Pena, de 38 anos, busca retomar o curso que começou aos 20 Leandro Couri/EM/D.A. Press

Apoiadores

O nervosismo da prova ultrapassa os candidatos e chega até amigos e familiares que, do lado de fora dos locais de prova, dão apoio moral até o último minuto. Jonas Amorim Silva, de 53 anos, é encarregado de logística e fez questão de trazer a filha, Ester Amorim, até a UniBH.

Ela tem 16 anos e está fazendo pela primeira vez a prova (como treineira). O seu objetivo é fazer medicina. "Ela está estudando muito, se dedicando bastante. A gente está dando força, apoiando, pagando cursinho …", conta o pai, orgulhoso.

O apoio, entretanto, vai além disso. Ali, na porta da universidade, Jonas fez uma oração enquanto segurava as mãos da filha. "Esse apoio é fundamental nessa hora, ela fica muito nervosa. A gente fica preocupado, mas sabendo que Deus está no controle e que ela está nas mãos d'Ele."

Três amigas do ensino médio se juntaram para motivar, com cartazes, Geórgia Figueiredo Braga Netto, que quer cursar medicina. Uma delas, Marina Diniz, de 19 anos, que faz direito no Ibmec, contou ao Estado de Minas a origem dessa iniciativa. "Nossa amiga está fazendo o Enem pela segunda vez e viemos apoiar ela, dar uma moral."

"A gente sabe que esse momento não é fácil. E estar aqui com ela, acho que deixa o ambiente mais leve, mais tranquilo", completa a estudante.

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Última a chegar

A candidata que passou por último pelos portões da UniBH chegou na garupa de uma moto e entrou correndo na universidade às 13h em ponto, segundos antes do fechamento.

