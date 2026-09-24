Alerta de tempestade e granizo ameaça quase 100 cidades de Minas
Aviso do Inmet prevê tempestade em 94 municípios até a manhã desta sexta-feira (25/9). Confira recomendações em caso de chuva
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Noventa e quatro cidades de Minas Gerais estão sob alerta para tempestade com risco de queda de granizo até a manhã desta sexta-feira (25/9), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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Os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 50 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 9h de amanhã. Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.
Em caso de rajadas, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
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O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades de MG podem ser atingidas?
- Arinos
- Berilo
- Bocaiúva
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasília de Minas
- Buritis
- Buritizeiro
- Campo Azul
- Capitão Enéas
- Carbonita
- Catuti
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Cônego Marinho
- Coração de Jesus
- Coronel Murta
- Cristália
- Diamantina
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Formoso
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Itacambira
- Itacarambi
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jequitaí
- Joaquim Felício
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- Juramento
- Juvenília
- Lagoa dos Patos
- Leme do Prado
- Lontra
- Luislândia
- Mamonas
- Manga
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Montes Claros
- Montezuma
- Nova Porteirinha
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Padre Carvalho
- Pai Pedro
- Patis
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Ponto Chique
- Porteirinha
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Pardo de Minas
- Rubelita
- Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São Romão
- Senador Modestino Gonçalves
- Serranópolis de Minas
- Taiobeiras
- Turmalina
- Ubaí
- Urucuia
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Verdelândia
- Veredinha
- Virgem da Lapa