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Alerta de tempestade e granizo ameaça quase 100 cidades de Minas

Aviso do Inmet prevê tempestade em 94 municípios até a manhã desta sexta-feira (25/9). Confira recomendações em caso de chuva

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/09/2026 12:10

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No Brasil, os estados do Sul e do Sudeste são os mais atingidos, especialmente entre outubro e março, que é o período de tempestades mais intensas. Cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo registram casos frequentes. Devido a mudança climática, que torna as tempestades mais severas, são registrados episódios de granizo mais intensos.
Alerta de tempestade e granizo ameaça quase 100 cidades de Minas crédito: Wikimedia Commons / Rubbish computer

Noventa e quatro cidades de Minas Gerais estão sob alerta para tempestade com risco de queda de granizo até a manhã desta sexta-feira (25/9), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 50 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 9h de amanhã. Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.

Em caso de rajadas, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG podem ser atingidas?

  • Arinos
  • Berilo
  • Bocaiúva
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasília de Minas
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Campo Azul
  • Capitão Enéas
  • Carbonita
  • Catuti
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Cônego Marinho
  • Coração de Jesus
  • Coronel Murta
  • Cristália
  • Diamantina
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Formoso
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Fruta de Leite
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Grão Mogol
  • Guaraciama
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jequitaí
  • Joaquim Felício
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • Juramento
  • Juvenília
  • Lagoa dos Patos
  • Leme do Prado
  • Lontra
  • Luislândia
  • Mamonas
  • Manga
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Nova Porteirinha
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Padre Carvalho
  • Pai Pedro
  • Patis
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pintópolis
  • Ponto Chique
  • Porteirinha
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubelita
  • Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Pacuí
  • São Romão
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Serranópolis de Minas
  • Taiobeiras
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Urucuia
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Virgem da Lapa

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