Homem joga haxixe pela sacada para não ser pego pela PM e acaba preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 23 anos, foi preso por tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, neste domingo (20/9). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele chegou a jogar uma sacola com haxixe da sacada do apartamento dele, na tentativa de não ser pego pelos policiais, mas acabou preso.

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Segundo a corporação, o caso ocorreu na Avenida Minas Gerais, no Centro, durante patrulhamento de rotina. Os militares receberam a denúncia de que havia tráfico de drogas na região e observaram dois homens suspeitos. Quando abordados, eles disseram ser usuários de droga e apontaram o endereço de onde haviam comprado a droga.

Chegando ao local indicado, os policiais encontraram o rapaz, que correu até a sacada e dispensou porções de haxixe, que foram apreendidas depois. Foram encontradas ainda outras porções da droga no painel da TV da sala. Havia ainda uma porção de crumble – um concentrado de maconha com gás butano.

O suspeito contou aos policiais que o grama do haxixe era vendido a R$ 100, enquanto o grama do crumble a R$ 150. Os policiais estimaram que a quantidade de droga que estava com ele era de R$ 10 mil.

Também foram encontradas duas balanças de precisão, R$ 370 em dinheiro, US$ 4 e uma bucha de maconha, além de rolos de endolar drogas e um iPhone.

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Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, junto do material apreendido.

O que foi apreendido?