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TRÁFICO DE DROGAS

Homem joga haxixe pela sacada para não ser pego pela PM e acaba preso

Prisão ocorreu no Centro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce; endereço onde o suspeito vendia a droga foi apontado por dois clientes

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/09/2026 22:43

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Material apreendido pela PM na casa do suspeito foi encaminhado à delegacia
Material apreendido pela PM na casa do suspeito foi encaminhado à delegacia crédito: PMMG/Divulgação

Um homem, de 23 anos, foi preso por tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, neste domingo (20/9). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele chegou a jogar uma sacola com haxixe da sacada do apartamento dele, na tentativa de não ser pego pelos policiais, mas acabou preso.

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Segundo a corporação, o caso ocorreu na Avenida Minas Gerais, no Centro, durante patrulhamento de rotina. Os militares receberam a denúncia de que havia tráfico de drogas na região e observaram dois homens suspeitos. Quando abordados, eles disseram ser usuários de droga e apontaram o endereço de onde haviam comprado a droga.

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Chegando ao local indicado, os policiais encontraram o rapaz, que correu até a sacada e dispensou porções de haxixe, que foram apreendidas depois. Foram encontradas ainda outras porções da droga no painel da TV da sala. Havia ainda uma porção de crumble – um concentrado de maconha com gás butano.

O suspeito contou aos policiais que o grama do haxixe era vendido a R$ 100, enquanto o grama do crumble a R$ 150. Os policiais estimaram que a quantidade de droga que estava com ele era de R$ 10 mil.

Também foram encontradas duas balanças de precisão, R$ 370 em dinheiro, US$ 4 e uma bucha de maconha, além de rolos de endolar drogas e um iPhone.

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Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, junto do material apreendido.

O que foi apreendido?

  • 2 porções grandes de haxixe
  • 1 porção de crumble
  • 1 bucha de maconha
  • 2 balanças de precisão
  • ?R$ 370 em dinheiro
  • US$ 4
  • Materiais usados para embalar droga
  • 1 celular

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drogas haxixe maconha minas-gerais pm policia prisao

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