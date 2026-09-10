Horas depois de temporal, Barreiro ainda registra pontos de alagamento

Horas depois de um temporal cuja intensidade foi considerada extremamente forte pela Defesa Civil de Belo Horizonte, o Bairro Tirol, no Barreiro, ainda registra pontos de alagamento. A regional registrou índices pluviométricos de 37,9 mm entre entre as 16h e 18h desta quinta-feira (10/9), volume que corresponde a 77% do total esperado para o mês de setembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As fortes chuvas causaram inundações no Barreiro. Moradores usaram as redes sociais para postar registros da tempestade e dos consequentes alagamentos, que atingiram, em especial, ruas e avenidas do Bairro Tirol.

O ponto de alagamento registrado pela reportagem do Estado de Minas, por volta das 21h40, fica na Avenida Senador Levindo Coelho, uma das mais atingidas pelas chuvas. Inundações também foram registradas na Rua Sebastião Moreira, mas, à noite, essa via já estava completamente seca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Barreiro, assim como as demais regiões de Belo Horizonte, está sob alerta de chuva até as 8h de sexta-feira (11/9). De acordo com a Defesa Civil, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.