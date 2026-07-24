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JUSTIÇA

Suspeito de matar sargento Roger Dias será julgado na próxima semana

Tribunal de Justiça analisa recurso da defesa de Welbert Fagundes contra a decisão que o enviou ao júri popular pelo crime ocorrido em janeiro de 2024

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/07/2026 15:24

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Quando morreu, a filha do sargento tinha apenas cinco meses
Sargento Roger Dias foi morto em janeiro de 2024, em Belo Horizonte crédito: Redes Sociais / Reprodução

A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) marcou para a próxima quarta-feira (29/7) o julgamento do recurso apresentado pela defesa do acusado Welbert de Souza Fagundes, suspeito de matar o sargento Roger Dias. O crime ocorreu em janeiro de 2024 em Belo Horizonte.

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Em dezembro do ano passado, a Justiça havia decidido pela pronúncia do réu, que está preso preventivamente. O pronunciamento é a decisão judicial que confirma existência de provas e de indícios suficientes para que um acusado de crime contra a vida seja levado a júri popular.

A defesa de Welbert recorreu dessa decisão e, na próxima quarta-feira (29/7), às 13h, os desembargadores vão analisar os argumentos dos advogados para definir se mantêm a decisão de enviá-lo ao júri popular ou se alteram o rumo do processo.

Welbert de Souza Fagundes foi acusado por homicídio triplamente qualificado com os seguintes agravantes: objetivo de garantir a impunidade de outro crime, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime praticado contra agente de segurança pública em serviço.

O réu também responde por tentativa de homicídio contra outro policial militar e por porte ilegal de arma de fogo.

Durante o processo, a defesa tentou alegar legítima defesa e sustentou que o acusado sofria de transtornos psiquiátricos. Contudo, laudos do Instituto Médico Legal (IML) confirmaram que Welbert tinha plena capacidade de entender a gravidade de seus atos, e imagens de câmeras de segurança descartaram a hipótese de ameaça prévia por parte dos policiais.

Relembre o crime

O crime ocorreu em janeiro de 2024, no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte da capital. O sargento Roger Dias e sua equipe realizavam uma operação para abordar dois suspeitos que haviam recebido o benefício da "saidinha" de fim de ano e não retornaram ao sistema prisional.

Os suspeitos fugiram e foram perseguidos pela Polícia Militar (PM), mas bateram o veículo usado na fuga. Welbert saiu do carro e efetuou disparos à queima-roupa contra a cabeça do sargento, que morreu dias depois.

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O outro envolvido na fuga, Geovanni Faria de Carvalho, apontado como comparsa de Welbert, já foi julgado e condenado em agosto de 2025 a 13 anos e 7 meses de prisão por tentativas de homicídio contra os demais policiais e por atingir um motociclista durante a tentativa de fuga.

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