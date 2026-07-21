Férias em BH: veja atrações para aproveitar até o fim de julho

As férias escolares seguem a todo vapor em Belo Horizonte, e quem ainda não definiu onde aproveitar os últimos dias do recesso há diversas opções de lazer espalhadas pela capital mineira. Até 31 de julho, crianças e famílias podem participar de atividades culturais, educativas e de contato com a natureza, além de atrações interativas para todas as idades. As atividades acontecem ao longo da semana e nos fins de semana, reunindo opções gratuitas e pagas para quem busca diversão nesse período.

Confira a programação:

Jardim Zoológico e Aquário do Rio São Francisco

O Jardim Zoológico e o Aquário do Rio São Francisco prepararam uma agenda especial de férias que vai além da visita tradicional aos espaços. Até 31 de julho, o público poderá participar de atividades educativas que aproximam crianças e adultos do trabalho realizado pelos profissionais responsáveis pela conservação e pelo bem-estar dos animais.

Entre os destaques estão duas estações temáticas instaladas próximas à Casa de Répteis. Em uma delas, os visitantes conhecem detalhes sobre a alimentação de diferentes espécies, com demonstrações de cardápios e da preparação das bandejas utilizadas diariamente pelos tratadores. Já a outra apresenta técnicas de enriquecimento ambiental, mostrando como brinquedos, estruturas e outros recursos ajudam a estimular comportamentos naturais e a qualidade de vida dos animais.

A programação inclui ainda visitas mediadas ao Aquário do Rio São Francisco, desafios interativos sobre animais nativos e exóticos, conversas educativas sobre espécies como a ariranha e o furão, além de uma passagem pela Zooboteca, espaço que reúne elementos da fauna e da flora e permite observar de perto curiosidades como o bicho-pau. Todas as atividades são gratuitas, sendo necessário apenas adquirir o ingresso de entrada na bilheteria do complexo que de terça a sexta-feira custa R$ 6,70, aos sábados R$ 8,40 e aos domingos/feriados R$ 13,60. A entrada no Aquário tem taxa adicional de R$ 10,15.

Endereços:

Zoológico e Aquário | Av. Otacílio Negrão de Lima, 8.000 (Portaria I - Pampulha) ou Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600 (Portaria II - Serrano)

Para mais informações: Portal PBH

Trilhas ecológicas

Quem prefere aproveitar as férias ao ar livre pode participar da programação especial promovida nos parques municipais. Até o fim do mês, estão previstas trilhas guiadas, jogos educativos, exposições, rodas de conversa, visitas ao Borboletário e ao Recinto de Imersão de Aves, além de atividades voltadas à educação ambiental.

A iniciativa busca unir lazer e conscientização, incentivando a população a refletir sobre a preservação da natureza e os impactos das ações humanas no meio ambiente. A programação gratuita contempla atividades para crianças, jovens e adultos.

Uma das novidades desta edição é a realização de trilhas noturnas. A chamada "Trilha ao Luar" será promovida em alguns parques da cidade, oferecendo uma experiência diferente para os participantes ao explorar os espaços naturais durante a noite. Para participar de qualquer uma das trilhas, é necessário fazer inscrição antecipada por e-mail agendaparques@pbh.gov.br, já que as vagas são limitadas. Confira os endereços no Portal PBH

Museu das Ilusões

Para quem prefere uma programação em ambiente fechado, o Museu das Ilusões, em cartaz no BH Shopping, reúne experiências que desafiam os sentidos e despertam a curiosidade de visitantes de todas as idades. A exposição apresenta cerca de 100 atrações interativas inspiradas em fenômenos da percepção humana.

Entre os ambientes mais procurados estão a Casa Invertida, a Sala dos Gigantes, o Túnel Vórtex e diferentes instalações com espelhos, painéis tridimensionais e efeitos visuais que criam ilusões de ótica. Além do aspecto lúdico, a mostra também desperta o interesse pela ciência ao explicar como o cérebro interpreta imagens e movimentos.

Criado em 2019, o Museu das Ilusões já percorreu diversas capitais brasileiras e reúne obras produzidas por artistas nacionais. A exposição foi planejada para ser acessível ao público em geral, com espaços autoexplicativos e monitores disponíveis para orientar os visitantes durante o percurso. Para participar, os ingressos custam a partir de R$ 45,00.

Endereço: BH Shopping | BR-356, 3049 - Belvedere

Festival Canção Criança

O próximo fim de semana também será marcado pela terceira edição do Festival Canção Criança, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, no Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni, na Cidade Nova. A programação gratuita é voltada principalmente para bebês, crianças pequenas e suas famílias.

Ao longo dos dois dias, o evento reúne apresentações musicais, espetáculos teatrais, oficinas, experiências sensoriais e atividades que valorizam o brincar como ferramenta para o desenvolvimento infantil. A proposta é estimular a criatividade e fortalecer os vínculos familiares por meio da arte e da convivência.

Entre as atrações estão vivências musicais para bebês, espetáculos inspirados na cultura popular e na natureza, oficinas literárias e apresentações de grupos reconhecidos da cena infantil. O encerramento ficará por conta do show Planeta Peteca, da cantora e arte-educadora Cris Barulins, que se apresenta pela primeira vez em Belo Horizonte.

Endereço: Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni | Rua Dep. Bernardino Sena Figueiredo, 1.022 - Cidade Nova

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck