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LAZER CULTURAL

BH tem programação para crianças curtirem as férias fora de casa

Agenda neste fim de semana terá atividades com acesso gratuito na Pampulha, Museu Mineiro e Palácio das Mangabeiras

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Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
17/07/2026 02:00

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Mulher empurra menina que está sentada em carrinho de rolimã
Carrinhos de rolimã vão movimentar as manhãs de sábado e domingo (18 e 19/7), no Palácio das Mangabeiras crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Chegaram as férias da criançada, e o que não falta é programação gratuita para os pequenos. Só neste fim de semana, áreas fechadas ao público na Casa do Baile estarão abertas para visitação. No Museu Casa Kubitschek, haverá oficina de cerâmica. O jardim do Museu de Arte da Pampulha receberá oficina de desenho e escrita.

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O Museu Mineiro vai abrigar as atividades do projeto Férias Divertidas no Memorial, promovidas pelo Memorial Vale. No Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, estão garantidas sessões de cinema e encontro de carrinhos de rolimã.

Pôr do sol

A programação começa nesta sexta (17/7). A Casa do Baile promove o “Casa 360º”. Trata-se da visita a espaços que geralmente ficam fechados, como a varanda com vista para a Lagoa da Pampulha. Ao fim da atividade, performance musical ao vivo servirá de trilha sonora para acompanhar o pôr do sol.

Foto mostra área externa da Casa do Baile em dia ensolarado, com a Lagoa da Pampulha ao fundo
Vista da Lagoa da Pampulha e também o pôr do sol estão incluídos na atividade 'Casa 360', na Casa do Baile, nesta sexta-feira (17/7) Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Também hoje o Museu Mineiro oferece à meninada vivência literária do projeto Território Brincante. Idealizada por Juliana Daher, da Cia. Pé de Moleque, a ação reúne livros, brincadeiras, cantigas e histórias da tradição popular.

Ao longo do dia, “Caçadores da memória” oferecerá sessões de uma hora, nas quais crianças a partir de 5 anos vão percorrer pinturas, esculturas e objetos históricos para solucionar desafios propostos pelos curadores.

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Três oficinas estimulam a criação de mundos imaginários: “Paisagens de Minas”, “Natureza imaginada” e “Bicho-folha”. Todas essas atividades se repetirão amanhã.

A agenda de sábado (18/7) começa cedo. Pela manhã, o Parque do Palácio oferece oficina de bolha de sabão e encontro de carrinhos de rolimã. Às 17h, haverá exibição de “Menino Maluquinho – O filme” (1995), de Helvécio Ratton.

No jardim do Museu de Arte da Pampulha será realizada a oficina “Pequenos escritores: Escrever e desenhar a paisagem”, com Line Lemos. O auditório da Casa do Baile receberá a mostra digital “(Diálogos)trans: Paisagem”, do Coletivo Errante.

Atrás do Pano

No domingo (19/7), o Museu Mineiro terá musical com Ra Musicalização e o espetáculo “Estórias cantantes”, com o Grupo Atrás do Pano.

O Parque do Palácio repetirá o sábado, com a diferença de que exibirá o filme “Chef Jack: O cozinheiro aventureiro” (2023), de Guilherme Fiuza Zenha (1968-2024).

“No caso dos museus do Centro e da Pampulha, a programação de férias oferece experiências para aproximar as crianças da arte, da história, da cultura e do patrimônio por meio da experimentação, da brincadeira e da criatividade”, diz Bárbara Bof, presidente da Fundação Municipal de Cultura.


PROGRAME-SE

Na Pampulha

SEXTA (17/7)

•17h às 18h: “Casa 360º”. Casa do Baile (Av. Otacílio Negrão de Lima, 751, Pampulha)

SÁBADO (18/7)

•10h às 12h: Oficina “Pequenos escritores: Escrever e desenhar a paisagem”, com Line Lemos. Jardim do Museu de Arte da Pampulha (Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.585 Pampulha)
•11h às 13h: Mostra digital (Diálogos) trans:paisagem, com Coletivo Errante. Casa do Baile
•14h às 16h: Oficina de cerâmica.
Museu Casa Kubitschek (Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.188, Bandeirantes)

Férias Divertidas

SEXTA (17/7)

•10h: Vivência literária para bebês e crianças pequenas
•10h às 13h: “Caçadores da memória”
•11h e 15h: Oficina “Paisagens de Minas”
•13h: Oficina “Natureza imaginada”
•14h: Oficina “Bicho-folha”

SÁBADO (18/7)

•10h às 13h: “Caçadores da memória”
•10h e 15h: Oficina “Natureza imaginada”
•12h: Palomita DJ
•13h: Oficina “Paisagens de Minas”
•14h: Espetáculo “Brinquedo de chão” (com Libras)

DOMINGO (19/7)

•10h: Musical “Imaginação e natureza”, com Ra Musicalização
•11h: “Estórias cantantes”, com Grupo Atrás do Pano (com Libras)

>>> Museu Mineiro. Av. João Pinheiro, 342, Bairro de Lourdes

Parque do Palácio

SÁBADO (18/7)

•9h: Oficina de bolha de sabão
•9h: Encontro de carrinhos de rolimã
•9h: Brinquedos infláveis
•17h: Filme “Menino maluquinho”. Ingressos gratuitos/Sympla

DOMINGO (19/7)

•9h: Oficina de bolha de sabão
•9h: Encontro de carrinhos de rolimã
•9h: Brinquedos infláveis
•17h: Filme “Chef Jack: O cozinheiro aventureiro”. Ingressos gratuitos/Sympla

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>>> Parque das Mangabeiras. Rua Professor Djalma Guimarães, 161,
Portaria 2, Mangabeiras

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