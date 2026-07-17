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ARTES CÊNICAS

Circo e ópera infantil são opções gratuitas para se divetir com as crianças

Apresentações no Parque Lagoa do Nado e na Funarte, em Belo Horizonte, neste sábado (18/7), unem as linguagens do circo, do teatro e da música

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
17/07/2026 02:00

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Vestidos como palhaços integrantes da  Cia Circunstância posam para foto fazendo acrobacias e sorrindo
A Cia Circunstância se baseou no livro "Ideias para adiar o fim do mundo", de Ailton Krenak, para criar o espetáculo "El Grande Circo Firinfinfim" crédito: Divulgação

Quem procura programação gratuita para as férias escolares encontra ao menos duas boas opções neste sábado (18/7), em Belo Horizonte. Às 16h, o Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado recebe o espetáculo “El Grande Circo Firinfinfim”, da Cia Circunstância, que mistura circo e palhaçaria num espetáculo sobre a crise climática.

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Às 18h, a área externa da Funarte MG recebe “Aída: a rainha da bateria”, da Cyntilante Produções, adaptação da ópera de Giuseppe Verdi para o universo do samba e da cultura afro-brasileira.


Inspirado no livro “Ideias para adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak, “El Grande Circo Firinfinfim” acompanha uma trupe encarregada de anunciar que o fim do mundo já começou. O espetáculo usa o humor e a linguagem do circo para provocar reflexão.


“A gente parte da consciência de que essa realidade já está acontecendo. Não é só o planeta aquecendo. Existe uma desigualdade enorme e quem mais sofre com as mudanças climáticas são sempre as populações mais vulneráveis”, afirma Dagmar Bedê, integrante da Cia Circunstância.


Na Funarte, a Cyntilante revisita um clássico para também falar de questões atuais. Em “Aída: A rainha da bateria”, a história deixa o Egito Antigo e ganha novos contornos no carnaval brasileiro.


“A gente quis trazer as grandes óperas para as crianças, mas com uma linguagem brasileira. Como a história se passa na África, encontramos na cultura afro-brasileira um caminho muito potente para essa adaptação”, diz o diretor artístico Fernando Bustamante.


Áreas verdes

O espetáculo circense fará circulação por diversos locais, até 16 de agosto, passando pelo Parque Fernão Dias, pela Reserva Ambiental Recanto das Nascentes e pelo Parque Ciliar Comunitário do Ribeirão do Onça. Para Dagmar, ocupar áreas verdes da cidade é uma forma de chamar a atenção para a importância da preservação.


“Mesmo vivendo nesta cidade de concreto, esses espaços são lugares de resistência. Estar neles, levar público e falar sobre meio ambiente é uma maneira de lembrar que eles precisam ser protegidos”, diz.


Já a adaptação de “Aída” apresenta o carnaval como manifestação cultural construída coletivamente. “A gente não fala só da avenida. O espetáculo mostra a ancestralidade que existe nessa festa e a força do trabalho comunitário para manter essa tradição viva”, afirma Fernando.


Além das apresentações, “El Grande Circo Firinfinfim” promove encontros entre artistas e lideranças comunitárias para discutir questões ambientais. “A gente não leva respostas prontas. O mais importante é olhar no olho, conversar e escutar. É assim que as pessoas conseguem pensar juntas em soluções”, diz Dagmar.


“Aída” também terá circulação gratuita, buscando ampliar o acesso ao teatro musical. As sessões contam com intérprete de Libras e audiodescrição. Depois da apresentação deste sábado, o espetáculo volta à capital em 25 de julho, para apresentação no Centro Cultural Urucuia, no Barreiro.


“EL GRANDE CIRCO FIRINFINFIM”
Neste sábado (18/7), às 16h, no Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã). Entrada gratuita.

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“AÍDA: A RAINHA DA BATERIA”
Neste sábado (18/7), às 18h, na área externa da Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Entrada gratuita. A sessão conta com intérprete de Libras e audiodescrição.

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