Circo e ópera infantil são opções gratuitas para se divetir com as crianças

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Quem procura programação gratuita para as férias escolares encontra ao menos duas boas opções neste sábado (18/7), em Belo Horizonte. Às 16h, o Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado recebe o espetáculo “El Grande Circo Firinfinfim”, da Cia Circunstância, que mistura circo e palhaçaria num espetáculo sobre a crise climática.



Às 18h, a área externa da Funarte MG recebe “Aída: a rainha da bateria”, da Cyntilante Produções, adaptação da ópera de Giuseppe Verdi para o universo do samba e da cultura afro-brasileira.



Inspirado no livro “Ideias para adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak, “El Grande Circo Firinfinfim” acompanha uma trupe encarregada de anunciar que o fim do mundo já começou. O espetáculo usa o humor e a linguagem do circo para provocar reflexão.



“A gente parte da consciência de que essa realidade já está acontecendo. Não é só o planeta aquecendo. Existe uma desigualdade enorme e quem mais sofre com as mudanças climáticas são sempre as populações mais vulneráveis”, afirma Dagmar Bedê, integrante da Cia Circunstância.



Na Funarte, a Cyntilante revisita um clássico para também falar de questões atuais. Em “Aída: A rainha da bateria”, a história deixa o Egito Antigo e ganha novos contornos no carnaval brasileiro.



“A gente quis trazer as grandes óperas para as crianças, mas com uma linguagem brasileira. Como a história se passa na África, encontramos na cultura afro-brasileira um caminho muito potente para essa adaptação”, diz o diretor artístico Fernando Bustamante.



Áreas verdes

O espetáculo circense fará circulação por diversos locais, até 16 de agosto, passando pelo Parque Fernão Dias, pela Reserva Ambiental Recanto das Nascentes e pelo Parque Ciliar Comunitário do Ribeirão do Onça. Para Dagmar, ocupar áreas verdes da cidade é uma forma de chamar a atenção para a importância da preservação.



“Mesmo vivendo nesta cidade de concreto, esses espaços são lugares de resistência. Estar neles, levar público e falar sobre meio ambiente é uma maneira de lembrar que eles precisam ser protegidos”, diz.



Já a adaptação de “Aída” apresenta o carnaval como manifestação cultural construída coletivamente. “A gente não fala só da avenida. O espetáculo mostra a ancestralidade que existe nessa festa e a força do trabalho comunitário para manter essa tradição viva”, afirma Fernando.



Além das apresentações, “El Grande Circo Firinfinfim” promove encontros entre artistas e lideranças comunitárias para discutir questões ambientais. “A gente não leva respostas prontas. O mais importante é olhar no olho, conversar e escutar. É assim que as pessoas conseguem pensar juntas em soluções”, diz Dagmar.



“Aída” também terá circulação gratuita, buscando ampliar o acesso ao teatro musical. As sessões contam com intérprete de Libras e audiodescrição. Depois da apresentação deste sábado, o espetáculo volta à capital em 25 de julho, para apresentação no Centro Cultural Urucuia, no Barreiro.



“EL GRANDE CIRCO FIRINFINFIM”

Neste sábado (18/7), às 16h, no Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã). Entrada gratuita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“AÍDA: A RAINHA DA BATERIA”

Neste sábado (18/7), às 18h, na área externa da Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Entrada gratuita. A sessão conta com intérprete de Libras e audiodescrição.