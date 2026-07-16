Maria Rita desabafa sobre Elis: 'A verdade me afastou das drogas'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Maria Rita revelou como a descoberta da verdadeira causa da morte da mãe, Elis Regina, a afastou do mundo das drogas. A cantora tinha 12 anos quando soube que a parada cardíaca de Elis foi provocada por intoxicação por cocaína e álcool. Até então, o assunto era proibido em casa.

Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", do jornal O Globo, a artista contou que não se afastou do álcool, mas das drogas, sim. "100%", afirmou. A descoberta ocorreu enquanto lia uma mini biografia da coleção "Os grandes gaúchos", que encontrou no fundo de um armário.

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A avó, que estava em casa enquanto seu pai viajava, percebeu que ela lia o livro escondido, mas não interveio. "No dia que eu li, era a última frase do livro, tive uma reação violenta. Minha avó abriu a porta do meu quarto (...) Eu falei: 'Vó, é verdade?'", relembrou.

A confirmação confundiu a cantora por causa das campanhas antidrogas da época, que a fizeram questionar: "Minha mãe era péssima?". Anos depois, uma diretora de revista e amiga de Elis esclareceu a situação. Ela disse que o que ocorreu foi uma fatalidade e que Elis era "careta" e não sabia usar drogas, num contexto em que todos experimentavam.

A amiga também reforçou o amor de Elis pela filha: "Sua mãe era completamente apaixonada por você". Essa conversa, segundo Maria Rita, a salvou. "Fui entender que tenho uma personalidade intensa e preciso tomar cuidado com essas coisas. Sou careta com orgulho", disse.

Trauma e a voz da mãe

A cantora também explicou por que não ouve os discos de Elis Regina. O motivo é direto: "Não ouço porque dói". A dor está ligada a um trauma profundo, diagnosticado anos mais tarde por uma terapeuta como estresse pós-traumático de uma depressão infantil.

Maria Rita tinha apenas 4 anos de idade quando a mãe morreu. "Você foi dormir, ela te botou para dormir. Quando você acordou, ela sumiu e nunca mais apareceu. E ninguém te explicou o que aconteceu", disse a terapeuta, segundo relato da artista.

Inteligência artificial

Recentemente, a tecnologia proporcionou um dueto entre mãe e filha em um comercial, recriando a imagem de Elis com inteligência artificial. Maria Rita considerou a ação um "uso consciente e inteligente", feito com a aprovação da família, mas a repercussão a fez sair das redes sociais.

Apesar da experiência positiva, ela criticou o uso desenfreado da IA na música. "É um absurdo o que está acontecendo, a substituição, a mentira. A gente corre um sério risco de nivelar por baixo", declarou.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.