Maria Rita anuncia novo projeto e retoma repertório de Elis Regina
Com estreia marcada para 13 de março, o trabalho é o primeiro lançamento da artista desde o EP “Desse jeito”, de 2022. Até agora, ela vinha concentrando suas atividades na turnê “Samba de Maria”, iniciada em 2015 e registrada em álbum ao vivo em 2023.Foto: Maria Rita Instagram
Recentemente, a participação de Maria Rita em “Latinoamérica”, do Calle 13, colocou a brasileira no topo da lista da Rolling Stone em espanhol, que elegeu a faixa como a melhor canção em espanhol do século 21. Lançada em 2011, a música celebra identidade, diversidade e resistência latino-americana.Foto: Maria Rita Instagram
A revista avaliou não apenas números de streaming, mas impacto cultural, debates gerados e relevância simbólica. “Latinoamérica” se tornou referência crítica da música latina contemporânea, unindo vozes e ritmos que atravessam fronteiras.Foto: Maria Rita Instagram
Uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea, a cantora Maria Rita celebrou seu 48º aniversário em 9 de setembro de 2025.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Maria Rita Camargo Mariano nasceu em São Paulo no dia 9 de setembro de 1977.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Ela é filha da lendária cantora Elis Regina e do renomado pianista e arranjador César Camargo Mariano. ElisFoto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos de idade.
A família de artistas se estende para os quatro irmãos, o produtor musical João Marcello Bôscoli, o cantor Pedro Mariano, o baixista Marcelo Camargo Mariano e a cantora Luísa Camargo Mariano.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
A sua Infância foi marcada pela perda precoce da mãe. Elis Regina, uma das mais importantes cantoras da história da música brasileira, morreu quando a filha tinha apenas quatro anos.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Quando tinha três anos, ela foi homenageada na música “Maria Rita”, composta pelo pai e incluída no disco “Samambaia”, obra de César Camargo Mariano ao lado do violonista Hélio Delmiro.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Aos 16 anos, Maria Rita acompanhou o pai a Nova Iorque. Ela morou por oito anos nos Estados Unidos, onde se formou em Comunicação Social e Estudos Latino-Americanos na Universidade de Nova Iorque.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Ela retornou ao Brasil em 2001, quando trabalhou com a produção de shows do irmão Pedro Mariano e iniciou sua caminhada artística.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Maria Rita começou a cantar profissionalmente com apoio de grandes nomes como Milton Nascimento, que a convidou para participar de seu disco “Pietá”, em 2002.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
No disco de Milton, ela participou das faixas “Tristesse”, “Voa Bicho” e “Vozes do Vento”, além de participar de shows da turnê homônima.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Em 2003, ela lanÃ§ou seu primeiro disco, â??Maria Ritaâ?, com hits como â??A Festaâ?, â??Encontros e Despedidasâ? – tema da novela â??Senhora do Destinoâ? -, ambas de Milton Nascimento, â??Cara Valenteâ? e â??Menininha do PortÃ£oâ?.Foto: ReproduÃ§Ã£o do instagram @mariaritaoficial
O álbum, que também trazia duas canções de Rita Lee – “Agora Só Falta Você” e “Pagu” -, vendeu mais de 1 milhão de cópias.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Esse primeiro disco foi lançado em mais de 30 países e rendeu o Disco de Platina Triplo no Brasil e Platina em Portugal. Já o DVD homônimo vendeu 180 mil cópias.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Em 2004, Maria Rita recebeu o Grammy Latino de Revelação do Ano, Melhor Álbum de MPB e Melhor Canção em Português, consolidando seu nome na música brasileira.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
No transcorrer de sua trajetória, Maria Rita acabou transitando por gêneros diversos até se estabelecer mais firmemente no samba. Em 2007, ano em que se mudou para o Rio de Janeiro, lançou o álbum “Samba Meu”.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Outros álbuns marcantes da carreira da artista são “Coração a Batucar”, de 2014, com sambas inéditos de Arlindo Cruz e outros compositores, e “Amor e Música”, de 2018, um registro ao vivo de show em São Paulo.Foto: Divulgação
Com uma carreira de mais de duas décadas, Maria Rita já participou de grandes eventos, como o Montreux Jazz Festival. Em 2019, no palco suíço, ela reeditou ao lado do Quarteto Jobim o aclamado álbum “Elis e Tom”, de 1974.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Ela também se apresentou na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, em 2016, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Em 2022, ela comandou uma roda de samba em um dos palcos do Rock in Rio. Anos antes, em 2017, também no badalado festival, ela participou tributo a Ella Fitzgerald ao lado de Melody Gardot.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Entre 2003 e 2004, Maria Rita foi casada com o diretor de cinema Marcus Baldini, com quem teve o filho Antônio.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Em 2011, ela iniciou relacionamento com o músico Davi Moraes. Juntos, eles tiveram a filha Alice, nascida em 2012. O casal se separou em 2019.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
Apesar da comparação inevitável com a mãe, Maria Rita consolidou uma carreira com estilo próprio que rendeu inúmeros prêmios, além do reconhecimento de público e crítica.Foto: Reprodução do instagram @mariaritaoficial
