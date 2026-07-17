‘Parceiras no crime’ diverte com duas melhores amigas em perigo

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

É tudo uma questão de química. E como ela funciona em “Parceiras no crime”, minissérie recém-estreada no Prime Video. Octavia Spencer e Hannah Waddingham estão impagáveis como duas melhores amigas.

“Buddy movie” (comédia de amigos) é um gênero à parte, que geralmente reúne dois parceiros improváveis – um policial e um criminoso, um detetive certinho e um descontrolado, por exemplo – que são forçados a trabalhar juntos para resolver um crime.



A premissa da comédia de ação, com oito episódios, não foge muito disso. Judith (Hannah) e Debbie (Octavia) são amigas há duas décadas. A segunda se mudou dos Estados Unidos para Londres recém-formada em Direito. Abriu mão da carreira para colaborar com o marido, David (Jamie Parker) e criar os dois filhos. Mas é ela quem, nos bastidores, catapultou a carreira dele. O casal espera que David, um parlamentar, se torne o primeiro-ministro do Reino Unido em poucos anos.



Judith se apresenta como uma contadora. Ela é solteira, leitora ávida e não tem filhos. Com Debbie, ela participa de um clube do livro em um grupo de mulheres nada interessante. Essa vida monótona é só fachada. Judith, na verdade, é uma assassina profissional que trabalha para uma agência secreta. Só mata bandidões, ela garante. Só que Debbie, obviamente, não sabe a verdade sobre a melhor amiga.



As máscaras caem logo no primeiro episódio. A história tem início na Áustria. Judith está em plena temporada de inverno numa estação de esqui. Só que sua função ali é matar um mafioso. Na sequência inicial, a vemos do alto de uma montanha gelada com todo o equipamento pronto para apertar o gatilho. Sem mais nem menos, ela desiste, chega à estação, mata o alvo com uma faca e foge de esqui.



A morte chamou a atenção, foi noticiada, e os superiores de Judith não gostaram nada da rebeldia dela. Já não é a primeira vez que ela foge ao planejamento. Decidem, já que ela se tornou uma mulher de certa idade (as palavras são deles), que Judith deverá se aposentar. Revoltada pelo preconceito – ela ainda não chegou aos 50 – ela insiste numa última missão. Que vai acontecer numa gala onde Debbie e David estão como convidados.



A caminho do evento, o casal tem uma conversa definitiva. E tudo, a partir dali, é uma confusão daquelas. No fim da noite, Debbie descobre a verdade sobre Judith. As duas não demoram a se dar conta de que estão marcadas para morrer – Debbie, que nunca fez mal a ninguém, inclusive. A série começa a tomar forma no segundo episódio, quando as amigas saem em fuga de carro pela Europa – a máfia albanesa é apenas um dos problemas que terão pela frente.



Os episódios começam com a vida pregressa das duas, mostrando como chegaram até ali. A interação entre Hannah e Octavia é grande parte da graça da série. Enquanto Judith é reservada, calada, Debbie não tem papas na língua. Logicamente, ela se sente traída pela melhor amiga, que a enganou por toda a vida. Além da lavação de roupa suja, a série também aborda questões femininas marcadas pela chegada aos 50. É um viés interessante, sempre levado de forma leve.



As duas protagonistas não estão sozinhas em sua jornada. Outras mulheres partem para a ação, como Queenie (Savannah Steyn), que, com sua mãe, administra um arsenal que tem como fachada uma simples sapataria. Há homens também, com destaque para Sam (Calam Lynch), o jovem e nervoso contato à distância de Judith, e o famigerado Diretor, o chefão da agência de assassinos. Tal papel cabe a Bill Nighy – o personagem é detestável, mas não há como não achar graça por conta do grande ator que ele é.

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“PARCERIAS NO CRIME”

• A série, com oito episódios, está disponível no Prime Video.