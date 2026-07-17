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‘Parceiras no crime’ diverte com duas melhores amigas em perigo

Na série disponível no Prime Video, personagens de Hannah Waddingham e Octavia Spencer abandonam vidas de fachada e se tornam marcadas para morrer

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Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
17/07/2026 02:00

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As atrizes Hannah Waddingham e Octavia Spencercaminham na chegada a uma festa luxuosa em cena de Parceiras no crime
Hannah Waddingham (Judith) e Octavia Spencer (Debbie) tentam escapar dos algozes e acertar as contas da longa amizade crédito: PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO

É tudo uma questão de química. E como ela funciona em “Parceiras no crime”, minissérie recém-estreada no Prime Video. Octavia Spencer e Hannah Waddingham estão impagáveis como duas melhores amigas.

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“Buddy movie” (comédia de amigos) é um gênero à parte, que geralmente reúne dois parceiros improváveis – um policial e um criminoso, um detetive certinho e um descontrolado, por exemplo – que são forçados a trabalhar juntos para resolver um crime.

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A premissa da comédia de ação, com oito episódios, não foge muito disso. Judith (Hannah) e Debbie (Octavia) são amigas há duas décadas. A segunda se mudou dos Estados Unidos para Londres recém-formada em Direito. Abriu mão da carreira para colaborar com o marido, David (Jamie Parker) e criar os dois filhos. Mas é ela quem, nos bastidores, catapultou a carreira dele. O casal espera que David, um parlamentar, se torne o primeiro-ministro do Reino Unido em poucos anos.


Judith se apresenta como uma contadora. Ela é solteira, leitora ávida e não tem filhos. Com Debbie, ela participa de um clube do livro em um grupo de mulheres nada interessante. Essa vida monótona é só fachada. Judith, na verdade, é uma assassina profissional que trabalha para uma agência secreta. Só mata bandidões, ela garante. Só que Debbie, obviamente, não sabe a verdade sobre a melhor amiga.


As máscaras caem logo no primeiro episódio. A história tem início na Áustria. Judith está em plena temporada de inverno numa estação de esqui. Só que sua função ali é matar um mafioso. Na sequência inicial, a vemos do alto de uma montanha gelada com todo o equipamento pronto para apertar o gatilho. Sem mais nem menos, ela desiste, chega à estação, mata o alvo com uma faca e foge de esqui.


A morte chamou a atenção, foi noticiada, e os superiores de Judith não gostaram nada da rebeldia dela. Já não é a primeira vez que ela foge ao planejamento. Decidem, já que ela se tornou uma mulher de certa idade (as palavras são deles), que Judith deverá se aposentar. Revoltada pelo preconceito – ela ainda não chegou aos 50 – ela insiste numa última missão. Que vai acontecer numa gala onde Debbie e David estão como convidados.


A caminho do evento, o casal tem uma conversa definitiva. E tudo, a partir dali, é uma confusão daquelas. No fim da noite, Debbie descobre a verdade sobre Judith. As duas não demoram a se dar conta de que estão marcadas para morrer – Debbie, que nunca fez mal a ninguém, inclusive. A série começa a tomar forma no segundo episódio, quando as amigas saem em fuga de carro pela Europa – a máfia albanesa é apenas um dos problemas que terão pela frente.


Os episódios começam com a vida pregressa das duas, mostrando como chegaram até ali. A interação entre Hannah e Octavia é grande parte da graça da série. Enquanto Judith é reservada, calada, Debbie não tem papas na língua. Logicamente, ela se sente traída pela melhor amiga, que a enganou por toda a vida. Além da lavação de roupa suja, a série também aborda questões femininas marcadas pela chegada aos 50. É um viés interessante, sempre levado de forma leve.


As duas protagonistas não estão sozinhas em sua jornada. Outras mulheres partem para a ação, como Queenie (Savannah Steyn), que, com sua mãe, administra um arsenal que tem como fachada uma simples sapataria. Há homens também, com destaque para Sam (Calam Lynch), o jovem e nervoso contato à distância de Judith, e o famigerado Diretor, o chefão da agência de assassinos. Tal papel cabe a Bill Nighy – o personagem é detestável, mas não há como não achar graça por conta do grande ator que ele é.

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“PARCERIAS NO CRIME”
• A série, com oito episódios, está disponível no Prime Video.

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