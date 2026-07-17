Bemti faz show hoje em BH para lançar o disco 'Adeus Atlântico'

Mineiro radicado em São Paulo, o cantor, compositor e violeiro Bemti chega a BH nesta sexta-feira (17/7) para fazer o show de lançamento de seu terceiro disco, “Adeus Atlântico”, no Sesc Palladium.

Indie pop e a tradição da viola caipira dialogam nas criações de Bemti. Ele também vai apresentar ao público seu novo instrumento, criado pelo luthier Sanzio Kian, um híbrido de viola e guitarra Les Paul. Kian assinou as miniaturas instrumentais de “Música de brinquedo”, álbum do Pato Fu.

“Usei muito efeito na viola caipira nos meus dois primeiros discos. Mas agora, com esse instrumento novo, consigo levar para o show ao vivo o jeito que toco e os efeitos que coloco”, diz Bemti.

“Adeus Atlântico” traz a experiência do artista ao morar em Portugal, em 2022. Ele viveu também no Rio de Janeiro e na Bahia. “É um disco bem oceânico, por assim dizer”, comenta.

“Este trabalho agrega muita gente que conheci nos lugares pelos quais passei, além de referências dessas localidades. É um álbum aberto, mais jogado para o mundo. Toco viola caipira desde meu primeiro disco, sempre a coloco como base do meu som, que vai para a MPB, o pop alternativo, o indie e para o pop rock. E acaba também indo também para a música de raiz”, afirma.

“Adeus Atlântico” é um mosaico, define Bemti, conexão de suas raízes mineiras com o exterior. Ele nasceu em uma fazenda na Serra da Saudade, no Alto Paranaíba. Com este álbum autoral, aposta em sua própria interpretação da música popular brasileira.

Convidados

O novo trabalho conta com as participações do violonista Haroldo Bontempo, do rapper e compositor FBC e da cantora Luar, todos de Minas. Outros convidados são Fyfe Dangerfield, vocalista do grupo britânico de indie rock Guillemots; a multi-instrumentista brasileira Marissol Mwaba, de família congolesa e radicada em Paris; Alex D’Alva, angolano que vive em Portugal; e a cantora carioca Thu.

O primeiro show de “Adeus Atlântico” ocorreu recentemente em São Paulo, no Sesc 14 Bis. “Em 2021, lancei o ‘Logo ali’, que traz a participação de Fernanda Takai, um projeto bem mineiro”, comenta.

Das 10 faixas autorais, duas são parcerias: “Euforia”, com FBC, e “A melhor de três”, com Luís Calil, um dos produtores do disco.

Bemti pretende lançar o novo trabalho em vinil, mas não há nada definido por enquanto.“Aliás, meu disco ‘Logo ali’, de 2021, saiu em CD e também em vinil, que esgotou rapidamente. Já o ‘Era dois’, de 2018, saiu só em CD. Ele completa 10 anos em 2028 e quero muito lançar este vinil, além de comemorar meus 10 anos de carreira solo”, diz.

Neste momento, o cantor e compositor articula a turnê de seu terceiro trabalho. “Depois de BH, vou para o Rio de Janeiro, onde me apresento no final deste mês, e estou tentando conseguir alguns shows no Nordeste. Quando lancei o ‘Logo ali', cheguei a tocar em Portugal, no Uruguai e Argentina. O objetivo é levar meu novo som também para fora do país.”

Novo companheiro

Junto de Bemti vai o novo instrumento criado pelo luthier Kian. O compositor explica que o híbrido de viola caipira e guitarra representa a materialização do conceito de seu trabalho, pois também mescla referências modernas e tradicionais.

“Estou ansioso para apresentá-lo aos mineiros, pois foi criado em BH”, finaliza.



FAIXA A FAIXA

• “Nenhum tempo a perder”

De Bemti

• “Lua em Libra”

De Bemti. Participação de Marissol Mwaba

• “Euforia”

De FBC e Bemti. Participação de FBC e Luar

• “Miragem”

De Bemti. Participação de Alex D’Alva

• “Melhor de três”

De Bemti e Luís Calil

• “Só pra ter você”

De Bemti. Participação de Thu e Fyfe Dangerfield

• “Metal”

De Bemti

• “Quase sertão”

De Bemti. Participação de Haroldo Bontempo

• “Adeus Atlântico”

De Bemti

• “Intermezzo”

De Bemti

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“ADEUS ATLÂNTICO”

Show de Bemti. Nesta sexta-feira (17/7), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 55 (inteira), R$ 27,50 (meia-entrada) e R$ 27,50 (promocional, com doação de 1kg de alimento). Vendas online na plataforma Sympla.