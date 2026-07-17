Galpão Cine Horto abre as cortinas para o circo

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O Instituto Cultural Circolar (ICC) faz do Galpão Cine Horto sua casa neste fim de semana, com dois espetáculos e mostra de trabalhos dos alunos do Curso de Formação Profissional em Artes Circenses. Nesta sexta-feira (17/7), “Metamorfoses” marca a formatura de Adilson Jaques e Naara Andrade. No sábado (18/7), “Transborda” exibe pesquisa construída a partir da experiência de artistas com deficiência.

A ocupação Temporada do ICC no Cine Horto se encerra domingo (19/7), com a mostra “Travessias”, formada por 12 números inéditos desenvolvidos por 18 estudantes. Os espetáculos de hoje e amanhã têm direção artística de Letícia Oliveira e direção técnica de Lucas Castro.

“O espetáculo de Adilson e Naara não tem fala, mas textos em off, com poema, que fazem parte da trilha sonora. A ideia é conduzir o espectador por uma dramaturgia pensada para a obra, com figurinos, objetos e música compondo a interação entre os dois artistas”, explica Castro. Outros alunos também ocuparão o palco com cenas coletivas.

Naara Andrade em 'Metamorfoses', performance em cartaz nesta sexta (17/7), no Galpão Cine Horto Letícia Batista/divulgação

Adilson se dedica principalmente ao mastro chinês e Naara nos bambolês. Os dois protagonistas de “Metamorfoses” apresentam o resultado do que desenvolveram ao longo de dois anos de curso. “O nível técnico é bem alto. O espetáculo poderia ficar em cartaz ou fazer uma turnê”, diz Castro.

Pessoas com deficiência

Já “Transborda” propõe um olhar sobre o circo contemporâneo em que a acessibilidade integra o próprio processo criativo, valorizando diferentes formas de percepção, movimento e expressão. Em cena, técnicas aéreas, acrobacias e movimento constroem uma narrativa que amplia o olhar sobre a ocupação do picadeiro por pessoas com deficiência.

Ana Cris Pimenta, Gabriel Aquino e Naty Cândido protagonizam o espetáculo. “Quem está assistindo ao Gabriel em cena, com a bengala branca na mão, deduz que ele é cego e traça um perfil. O texto provoca o espectador no sentido da desconstrução deste perfil automático”, ressalta Lucas Castro.

Por sua vez, a mostra “Travessias” aproxima os estudantes da experiência profissional, colocando cada artista para exibir uma criação própria. Eles se dedicam a trapézio em balanço, tecido acrobático, suspensão capilar, mastro chinês, parada de mãos, bambolê e contorcionismo, mostrando pesquisas autorais construídas durante um semestre.

A Temporada do ICC no Cine Horto marca a abertura das inscrições para o Curso de Formação Profissional em Artes Circenses do Circolar, que atrai pessoas de outras cidades, outros estados e até de outros países, como Colômbia e Peru, informa Lucas Castro.

ICC NO CINE HORTO

“Metamorfoses”, nesta sexta-feira (17/7), às 20h. “Transborda”, no sábado (18/7), às 16h. “Travessias”, no domingo (19/7), às 13h. Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Ingressos para “Metamorfoses” e “Travessias”: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia). “Transborda”: entrada franca, mediante retirada na plataforma Sympla.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> INVERNO BEAGÁ

O Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras) abriga, neste sábado (18/7), a partir de 14h, o Inverno Beagá, com entrada franca. A principal atração é a banda Tianastácia, que apresenta um show acústico. Também passam pelo palco Johnny Mattos, Coverplay, Balão Vermelho e DJ Junio Assisi. Ingressos na plataforma Sympla.



>>> SERTÃO MUNDO

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O universo de Guimarães Rosa volta ao Espaço do Conhecimento UFMG com a exposição virtual “Sertão mundo”, que faz parte do 58º Festival de Inverno da UFMG. Acesso online no site do espaço. Ele fica na Praça da Liberdade, 700, Funcionários, onde computadores permitem navegação por conteúdos da plataforma.