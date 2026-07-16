7 filmes e séries que retratam os bastidores do poder e da política
De dramas históricos a thrillers de conspiração, veja produções que exploram as complexas negociações e traições do universo político no Brasil e no mundo
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Os intrincados jogos de poder, com suas negociações secretas e traições inesperadas, muitas vezes parecem roteiros de ficção. Obras audiovisuais podem ser uma ferramenta poderosa para entender a complexa realidade dos bastidores da política, explorando desde a ambição desmedida de líderes até o impacto de suas decisões na sociedade.
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Produções de drama, suspense e até comédia mergulham nesse universo para revelar as estratégias, os dilemas morais e as relações de força que definem o cenário político global. Ao acompanhar essas narrativas, o público tem a chance de visualizar dinâmicas que, embora ficcionais, espelham crises e articulações do mundo real.
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Filmes e séries para entender os bastidores do poder
Confira uma lista com sete produções que exploram as complexas engrenagens da política e as disputas por influência no Brasil e no mundo.
1. "House of cards"
Este drama político acompanha a ascensão implacável do congressista Frank Underwood e de sua esposa, Claire, na política de Washington. A série é um estudo aprofundado sobre ambição, manipulação e a busca pelo poder a qualquer custo, revelando as articulações sombrias que ocorrem longe dos olhos do público. As tramas de chantagem e conspiração mostram a fragilidade das alianças políticas.
Onde assistir:
Netflix.
2. "O mecanismo"
Inspirada em eventos reais da política brasileira, a série retrata uma força-tarefa que investiga um gigantesco esquema de corrupção envolvendo empreiteiras e políticos. A produção explora as dificuldades e os perigos do trabalho policial em um ambiente de pressões e ameaças constantes, oferecendo uma perspectiva sobre as investigações que marcaram o país.
Onde assistir
Netflix.
3. "The crown"
A série narra o reinado da Rainha Elizabeth II, desde sua ascensão ao trono até os desafios políticos e pessoais enfrentados ao longo de décadas. A produção detalha os encontros da monarca com primeiros-ministros e líderes mundiais, ilustrando como a Coroa Britânica navega por crises governamentais, escândalos familiares e transformações sociais.
Onde assistir
Netflix.
4. "Veep"
Com um olhar satírico, esta comédia mostra o cotidiano da vice-presidente Selina Meyer e sua equipe enquanto tentam deixar uma marca na política americana. A série ridiculariza a burocracia, a incompetência e o egocentrismo que muitas vezes permeiam os corredores do poder, transformando situações de crise em momentos de humor ácido.
Onde assistir
Max.
5. "Borgen"
Este drama dinamarquês acompanha a trajetória de Birgitte Nyborg, que se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do país. A série foca nos sacrifícios pessoais e nos complexos acordos partidários necessários para governar, além de explorar a tensa relação entre políticos e a imprensa.
Onde assistir
Netflix.
6. "Succession"
Embora focada em um império de mídia familiar, a série é uma aula sobre poder, lealdade e traição. A luta dos irmãos Roy para suceder o pai no comando da empresa espelha as dinâmicas de sucessão política, com alianças frágeis, jogos de influência e uma busca incessante por controle que afeta o cenário político e econômico.
Onde assistir
Max.
7. "Todos os homens do presidente"
Baseado em fatos reais, este filme clássico narra a investigação dos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, do jornal "The Washington Post", sobre o escândalo de Watergate. A trama mostra como a apuração jornalística foi fundamental para expor uma rede de espionagem e abuso de poder que levou à renúncia do presidente Richard Nixon.
Onde assistir
Max e Prime Video.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.