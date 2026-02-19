Escândalos reais: 5 séries e filmes que retratam as crises da Coroa

A prisão de Andrew Mountbatten-Windsor nesta quinta-feira (19), no Reino Unido, voltou a colocar os escândalos da monarquia britânica sob os holofotes. O irmão do rei Charles III, que perdeu seus títulos reais em 2025, teve a detenção ligada à sua relação com o financista Jeffrey Epstein. A história parece tirada de um roteiro, mas não é a primeira vez que a realeza inspira produções de sucesso.

Para quem gosta de acompanhar as polêmicas da Coroa, o streaming oferece um prato cheio. Separamos cinco séries e filmes que mergulham nos momentos mais turbulentos da família real, mostrando que a realidade muitas vezes supera a ficção.

“A Grande Entrevista”

Lançado em 2024, este filme da Netflix dramatiza os bastidores da entrevista que o ex-príncipe Andrew concedeu à BBC em 2019. A produção mostra como a tentativa de limpar sua imagem se transformou em um desastre de relações públicas, expondo sua conexão com Jeffrey Epstein e selando seu afastamento da vida pública.

“The Crown”

A série da Netflix é talvez a produção mais famosa sobre a realeza. Ao longo de suas temporadas, a trama recria desde a abdicação do rei Edward VIII, que abalou a Coroa, até os conturbados anos do casamento entre o então príncipe Charles e a princesa Diana, com todas as suas crises e infidelidades.

“Spencer”

O filme estrelado por Kristen Stewart oferece um olhar íntimo e angustiante sobre um fim de semana crucial na vida da princesa Diana. A trama explora o colapso de seu casamento com Charles e sua luta contra os rígidos protocolos da Coroa, retratando uma profunda crise pessoal que se tornou um escândalo mundial.

“A Rainha”

Protagonizado por Helen Mirren, o longa retrata a semana seguinte à morte da princesa Diana, em 1997. O filme foca na reação da rainha Elizabeth II e na pressão pública para que a monarquia demonstrasse luto, evidenciando o choque entre a tradição real e a comoção popular, que gerou uma crise de imagem sem precedentes.

“O Discurso do Rei”

Este filme vencedor do Oscar aborda uma crise de natureza diferente: a luta do rei George VI contra a gagueira. A dificuldade de comunicação do monarca se tornou uma questão de Estado, especialmente com a ascensão do rádio como veículo de massa e a iminência da Segunda Guerra Mundial, forçando-o a expor uma vulnerabilidade impensável para um soberano.

