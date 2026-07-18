Cortejo Junino leva cor, música e tradição às ruas da Pampulha

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Sob céu aberto, que ajudou a amenizar o frio da manhã deste sábado (18/7), o tradicional Cortejo Junino tomou conta das ruas da Pampulha, em Belo Horizonte, reunindo famílias, turistas e pessoas de todas as idades. O desfile marca oficialmente o início das celebrações do 47º Arraial de Belô e antecipou um pouco a programação que será apresentada nas próximas semanas no Mineirinho.

Representantes de 20 grupos participantes do Concurso Municipal de Quadrilhas desfilaram em triciclos decorados, levando música, dança, figurinos e elementos típicos da cultura junina pelas ruas do Conjunto Moderno da Pampulha. A concentração ocorreu no Mineirinho, de onde os quadrilheiros seguiram em direção à Igreja São Francisco de Assis.

Tradição

Realizado desde 1979, o Cortejo Junino é uma das tradições mais simbólicas das festas juninas da capital. Pelo terceiro ano consecutivo, o desfile foi feito sem o uso de tração animal, substituída por triciclos ornamentados, que foram avaliados pela União Junina Mineira. Além da criatividade na decoração dos veículos, a comissão julgadora analisou a animação e o desempenho dos participantes ao longo do percurso.

O trajeto passou pela Avenida Coronel Oscar Paschoal, Avenida Otacílio Negrão de Lima e Praça Dino Barbieri, na região da Pampulha. Para garantir a segurança do evento, equipes da BHTrans, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar acompanharam o cortejo, realizando interdições temporárias e desvios no trânsito quando necessário.

Arraial de Belô

O Cortejo Junino abre oficialmente a programação do 47º Arraial de Belô, que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de julho e 1º e 2 de agosto, no Mineirinho, com entrada gratuita. Um dos principais destaques desta edição será a apresentação das 42 quadrilhas juninas da capital, que levarão para a arena toda a tradição, a criatividade e a força do movimento junino BH.

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Reconhecido pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, o Arraial de Belô é considerado a principal festa junina das regiões Sudeste e Sul do Brasil, consolidando Belo Horizonte como uma das principais referências nacionais na valorização da cultura popular.