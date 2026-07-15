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Ônibus que pegou fogo em BH fica destruído; veja fotos

O coletivo da linha 9105 ficou completamente danificado na Região Leste de BH; ninguém se feriu

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Gladyston Rodrigues
Melissa Souza
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/07/2026 13:05 - atualizado em 15/07/2026 13:06

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Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e fica completamente destruído crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

Imagens registradas pela reportagem do Estado de Minas mostram o ônibus da linha 9105 (Nova Vista/Sion), que ficou destruído depois de pegar fogo na manhã desta quarta-feira (15/7) na Rua Conceição do Pará, no Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte.

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Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu-Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu-Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
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Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
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Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
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Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

Embora o coletivo tenha ficado completamente destruído, ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o motorista pediu aos dez passageiros que estavam no veículo para saírem assim que percebeu que saía fumaça da frente do ônibus.

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Conforme o aspirante Santini, do Corpo de Bombeiros, o motorista tentou controlar o fogo usando um extintor do próprio veículo, mas não obteve êxito. Em seguida, o fogo tomou conta do coletivo e o destruiu.

"Segundo informações do motorista, devido a uma pane elétrica, o ônibus desligou. Ele (motorista) desceu o restante da rua usando o freio. E percebeu um pouco de fumaça saindo próximo ao motor, momento em que retirou os passageiros do ônibus", narrou o aspirante.

Como o incêndio tomou grandes proporções, os bombeiros foram acionados e utilizaram um caminhão auto bomba para conter as chamas e realizaram o rescaldo.

Segundo os militares, o calor das chamas também provocou o rompimento da rede elétrica das redondezas. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está no local para consertar a fiação danificada.

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Duas viaturas do 3° Batalhão do CBMMG atuaram na ocorrência e isolaram a área com fita zebrada devido ao risco elétrico. A Polícia Militar ficou responsável pelo local e pelo veículo.

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