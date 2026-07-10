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IPTU em BH: saiba como ter desconto nas parcelas de julho a dezembro

Prefeitura de Belo Horizonte oferece abatimento de 2% para quem quitar parcelas restantes até 15 de julho; guias não serão enviadas às residências

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/07/2026 13:20

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IPTU 2026 em BH: veja o calendário e como emitir a guia pela internet
Os contribuintes de Belo Horizonte podem aliviar em até 2% o valor do IPTU, ao optar por quitar integralmente as parcelas de julho a dezembro crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Os contribuintes de Belo Horizonte têm uma oportunidade para aliviar o bolso no segundo semestre deste ano. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que quem optar pela quitação integral das parcelas de julho a dezembro do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026 terá direito a um desconto de 2% sobre o valor do tributo.

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No entanto, os cidadãos devem ficar atentos ao prazo. Para garantir o abatimento, o pagamento do montante restante deve ser efetuado até a próxima quarta-feira (15/7).

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Uma das principais mudanças para este segundo semestre é que não haverá envio de guias físicas para as casas dos contribuintes. Quem quiser aproveitar o benefício ou apenas manter o pagamento em dia deve emitir o documento de forma digital.

As guias com o desconto estão disponíveis e podem ser acessadas por três canais:

Internet: pelo Portal da PBH;
Celular: por meio do aplicativo oficial da Prefeitura, o BH Sim;
Presencialmente: em uma das agências físicas dos Correios (neste caso, mediante o pagamento de uma taxa de serviço)

Condições para receber o benefício

Para ter direito ao abatimento de 2%, o contribuinte não pode estar em atraso com o município. Caso haja alguma pendência anterior a julho, será necessário regularizar os débitos primeiro para, então, conseguir o desconto nas parcelas que restam até o fim do ano.

O subsecretário da Receita Municipal da PBH, Fernando Huber, ressalta que a medida é uma forma de valorizar o cidadão adimplente. Segundo Huber, a PBH já concedeu um desconto de 7% para quem antecipou em janeiro o pagamento de qualquer valor entre o mínimo estabelecido na guia e o integral de todo o ano.

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"Com o desconto de 2% concedido em julho, conforme estabelecido por decreto municipal, a prefeitura reconhece, mais uma vez, os cidadãos que honram os compromissos e contribuem para o desenvolvimento do município”, destacou.

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