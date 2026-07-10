IPTU em BH: saiba como ter desconto nas parcelas de julho a dezembro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Os contribuintes de Belo Horizonte têm uma oportunidade para aliviar o bolso no segundo semestre deste ano. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que quem optar pela quitação integral das parcelas de julho a dezembro do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026 terá direito a um desconto de 2% sobre o valor do tributo.

No entanto, os cidadãos devem ficar atentos ao prazo. Para garantir o abatimento, o pagamento do montante restante deve ser efetuado até a próxima quarta-feira (15/7).

Uma das principais mudanças para este segundo semestre é que não haverá envio de guias físicas para as casas dos contribuintes. Quem quiser aproveitar o benefício ou apenas manter o pagamento em dia deve emitir o documento de forma digital.

As guias com o desconto estão disponíveis e podem ser acessadas por três canais:

Internet: pelo Portal da PBH;

Celular: por meio do aplicativo oficial da Prefeitura, o BH Sim;

Presencialmente: em uma das agências físicas dos Correios (neste caso, mediante o pagamento de uma taxa de serviço)

Condições para receber o benefício

Para ter direito ao abatimento de 2%, o contribuinte não pode estar em atraso com o município. Caso haja alguma pendência anterior a julho, será necessário regularizar os débitos primeiro para, então, conseguir o desconto nas parcelas que restam até o fim do ano.

O subsecretário da Receita Municipal da PBH, Fernando Huber, ressalta que a medida é uma forma de valorizar o cidadão adimplente. Segundo Huber, a PBH já concedeu um desconto de 7% para quem antecipou em janeiro o pagamento de qualquer valor entre o mínimo estabelecido na guia e o integral de todo o ano.

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"Com o desconto de 2% concedido em julho, conforme estabelecido por decreto municipal, a prefeitura reconhece, mais uma vez, os cidadãos que honram os compromissos e contribuem para o desenvolvimento do município”, destacou.