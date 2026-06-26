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Jovem joga arma no lixo de posto de gasolina e é preso em cidade mineira

Após a abordagem, o rapaz informou aos policiais militares que um tiro acidental o havia acertado na perna; antes de ser preso, ele foi levado ao hospital local

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
26/06/2026 16:52

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A arma e munições foram apreendidas pelos agentes de segurança
A arma e munições foram apreendidas pelos agentes de segurança crédito: Polícia Militar / Divulgação

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem, de 23 anos, que jogou uma arma no lixo de um posto de gasolina, no Bairro Vila Rica, em Governador Valadares, região do Vale do Rio Doce, na manhã desta segunda-feira (26/6). A pistola Taurus G3C, calibre 9mm, estava carregada. O rapaz apresentava uma lesão na perna, em decorrência de um tiro acidental.

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De acordo com os militares, uma pessoa entrou em contato com o 190 e descreveu as características do suspeito, que estava próximo de um posto de gasolina, acompanhado de outras pessoas. A viatura chegou ao local e identificaram o jovem que se enquadrava na descrição repassada. 

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Ao notar a presença dos agentes de segurança, o indivíduo retirou a arma da cintura e a jogou em um cesto de lixo. Os policiais abordaram o suspeito e as pessoas que estavam no local. Um dos militares foi à lixeira, localizou e recolheu a pistola descartada. 

Os agentes deram voz de prisão ao suspeito, que disse a guarnição que disse que o objeto pertencia a ele o abandono da arma foi feito em decorrência da aproximação da viatura. Ele indicou que tinha outros carregadores e munições na casa em que vivia, no Bairro Jardim Ipê. 

No decorrer da conversa com os policiais, o rapaz afirmou que um disparo acidental da pistola o havia acertado na coxa esquerda. O ferimento foi apresentado à guarnição no local, que considerou-o compatível com o projétil da arma. 

O investigado levou os militares a sua residência. Lá, foram encontrados dois carregadores de pistola, um alongado e 112 munições calibre 9mm. 

O jovem foi levado ao hospital municipal de Governador Valadares, posteriormente preso e  encaminhado a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos. 

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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