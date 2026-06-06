MG: drogas e arma são encontradas em tonel enterrado em cemitério

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu drogas e uma arma em um tonel enterrado no Cemitério da Paz, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nessa sexta-feira (5/6). De acordo com a corporação, o material foi localizado perto de um jazigo.

A descoberta foi feita durante investigações relacionadas a um homicídio, ocorrido no Bairro Altinópolis, dois dias antes. Conforme o boletim de ocorrência, os agentes patrulhavam a região quando abordaram dois jovens, de 20 e 17 anos, em frente a uma casa, na Avenida Engenheiro Álvaro Siqueira.

Segundo os militares, foi vista uma tentativa de entrega de entorpecente entre a dupla, o que motivou a abordagem. Durante as diligências, os policiais encontraram drogas, dinheiro e celulares. Na casa do mais velho foram apreendidos R$ 579 em dinheiro e uma porção de maconha. Já com o adolescente, os policiais encontraram uma bucha de maconha e um celular.

À PM, o mais novo relatou que participava do tráfico de drogas junto com o outro suspeito e informou que a arma utilizada em um homicídio, ocorrido em 4 de junho, estaria escondida dentro do Cemitério da Paz.

Os policiais se deslocaram até o local indicado, onde localizaram, dentro de um tonel enterrado próximo a um jazigo, um revólver calibre .38, nove porções de crack, uma de cocaína, duas porções pequenas de maconha, duas barras médias e uma barra grande da droga, além de uma balança de precisão. Os militares também apreenderam dois celulares e o dinheiro encontrado durante a ocorrência.

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O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A dupla foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil.