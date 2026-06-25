Trio suspeito de furtar fazendas de café é preso no Sul de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Três homens, de 21, 22 e 24 anos, suspeitos de furtar café em fazendas de Três Pontas, no Sul de Minas Gerais, foram presos pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG). Eles são investigados por integrar um grupo criminoso envolvido em furtos em propriedades rurais da região ocorridos nas noites de domingo (21/6) e segunda-feira (22/6).

De acordo com a PCMG, o mais novo era o vigia de uma das fazendas. Ele planejou a ação para furtar o café que estava armazenado no local. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança e viu que a versão inicialmente apresentada pelo funcionário era falsa.

Confrontado com as evidências, o jovem confessou ter planejado o furto, facilitando o acesso à propriedade. Ele também admitiu que, na noite anterior, o mesmo grupo já havia furtado duas sacas de café. Além desses furtos, o grupo tentou agir mais uma vez, mas desistiu ao perceber novas câmeras de segurança no local.

Durante a ação, foram apreendidos dois veículos utilizados nos crimes, roupas usadas pelos suspeitos, incluindo uma touca balaclava, 16 pinos de cocaína, um simulacro de arma de fogo e R$ 580. Uma quarta pessoa que teria participação também foi identificada, mas não localizada.

A prisão

O suspeito de 22 anos tentou fugir ao ver os policiais em seu local de trabalho. Inicialmente, escondeu-se em uma câmara fria e, em seguida, embarcou em um carro de aplicativo com destino a Varginha, também no Sul de Minas. Porém, a Polícia Militar (PM) foi acionada e ele foi preso em um shopping.

Já o investigado de 24 anos foi encontrado conduzindo um veículo na Avenida Ipiranga, em Três Pontas. Ele desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, chegando a bater em uma viatura antes de ser contido. Os policiais encontraram provas da ação criminosa no carro e na casa dele.

O quarto integrante do grupo, de 29 anos, possui registros policiais por crimes em propriedades rurais. Segundo a PCMG, ele utilizava um carro para prestar apoio logístico nas proximidades da fazenda. O veículo foi localizado e apreendido, mas o suspeito segue sendo procurado.

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Os três jovens tiveram suas prisões ratificadas pelo crime de furto qualificado e foram encaminhados ao sistema prisional.