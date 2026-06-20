Alerta falso de Defesa Civil prejudica ferramenta que já salvou vidas em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O lançamento de alertas falsos de Defesa Civil para celulares dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Bahia e Paraíba, ocorrido na madrugada deste domingo (20/6) pode abalar a confiança em uma ferramenta que já se mostrou vital em catástrofes em Minas Gerais.

Enquanto bombeiros ainda reviravam escombros e escavavam barrancos nas buscas por parte das 66 mortes das fortes chuvas de Juiz de Fora, em menos de uma hora seis alertas da Defesa Civil chegaram aos telefones celulares dos habitantes alertando para fortes chuvas e alagamentos.

O impacto foi imediato. Portas de comércios se fecharam. Pessoas correram para pontos de ônibus que ficaram abarrotados ou buscaram aplicativos de transporte, rumando para partes altas ou saindo de residências em áreas de risco.

Naquele noite, 25 de fevereiro de 2026, duas pessoas morreram em desabamentos na castigada cidade da Zona da Mata de Minas Gerais. Mas não se sabe quantas foram salvas devido aos alertas.

"Os alertas são muito importantes. Não ocorreram alertas falsos em Minas Gerais. A plataforma é do governo federal, mas o Centro de Inteligência que emite os alertas no estado está acompanhando de perto esse processo", disse o tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino, coordenador estadual adjunto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), órgão que emite os alertas mineiros.

Um dia antes do ataque hacker que lançou um alerta contra misantropia (ódio à humanidade), o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, destacou a necessidade de se ter maior adesão ao sistema de mensagens.

"Nós dependemos de toda a participação local e nacional nessa integração para fortalecermos o que a gente tem chamado de ‘cultura do risco’. Nenhuma tecnologia e nenhum plano funcionam se o brasileiro não tiver essa cultura implantada", declarou no programa Bom Dia, Ministro.

A Defesa Civil Nacional e o Ministério do Desenvolvimento Regional informaram que vão acionar a Polícia Federal para investigar os falsos alertas sonoros de emergências recebidos em milhões de celulares pelo país.

As pastas emitiram nota conjunta em que afirmam que a plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar à 1h30, após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, "ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil". Por isso a suspeita de um ataque hacker.

A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra 'misantropi4'. "Se uma autoridade emite um alerta, você tem que respeitar. Para você respeitar, você tem que conhecer, conviver, tem que participar, tem que aprender a lidar com aquilo", destacou o ministro.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.

Lançado em dezembro de 2024, o Defesa Civil Alerta se consolidou como uma ferramenta crucial do Governo Federal para proteger a população diante de desastres naturais. Desenvolvido em todo o país pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional juntamente com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) — vinculada ao Ministério das Comunicações —, o sistema otimizou expressivamente a gestão de riscos em território nacional.

De sua criação até março de 2026, a tecnologia contabilizou 2.103 avisos emitidos. Desse montante, 34 funcionaram como testes demonstrativos. As notificações restantes focaram, majoritariamente, em chuvas intensas (924), tempestades (370), alagamentos (203) e deslizamentos (195).

O canal também reportou incidentes envolvendo inundações, vendavais, queda de granizo e riscos por fontes radioativas em linhas de produção, entre outros cenários perigosos.

O mecanismo transmite sinais visuais e sonoros diretamente para a tela dos smartphones, apontando perigos iminentes e instruções práticas de segurança.

Esse é um serviço gratuito e dispensa qualquer inscrição ou cadastro prévio por parte do cidadão. Funciona em dispositivos móveis Android e iOS fabricados a partir de 2020.

Exige apenas que o aparelho esteja sob área de cobertura das redes móveis 4G ou 5G. O recebimento é independente de planos de dados ativos e opera mesmo sem sinal de Wi-Fi.

Quais são os tipos de alertas?

A plataforma atua de maneira complementar a outros canais tradicionais de socorro (como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts) e opera por meio de duas classificações de urgência.

Os alertas de categoria "Severo" são voltado a medidas de prevenção (como ameaças de enchentes ou desmoronamentos por fortes temporais). O aparelho emite um bipe rápido e respeita a configuração de silêncio do telefone. A tela exibe a mensagem de forma destacada até ser fechada manualmente.

Esta função exige ativação prévia no menu do dispositivo. No sistema Android: Acesse Configurações > Segurança e emergência > Alertas de emergência sem fio.

No sistema iOS: Acesse Notificações e habilite as opções de alerta de emergência.

Já os alertas de categoria "Extremo", representam o nível máximo de urgência, acionado estritamente em cenários de perigo grave à integridade física das pessoas e ao patrimônio.

O smartphone dispara um sinal sonoro ininterrupto — ignorando o modo silencioso — e bloqueia o display até a confirmação de leitura pelo usuário.

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Por motivos de segurança, esta modalidade já vem ativada de fábrica e não permite desativação.

Crimes que podem ser atribuídos pelos falsos alertas