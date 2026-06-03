Feriado prolongado em BH: veja lista do que abre e fecha no Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4/6), altera o funcionamento de diversos serviços na capital mineira. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou a atividade de setores da cidade dos dias entre o feriado e o domingo (7/6). Confira a seguir:

Saúde

Na área da saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs, funcionam normalmente, durante as 24h.

Enquanto isso, os Centros de Saúde e Serviço de Atenção à Saúde do Viajante não abrirão no feriado, e retomam as atividades na sexta-feira (5/6) das 7h às 17h. As Teleconsultas também não estarão disponíveis na quinta, porém, operam sexta de 7h às 20h.

Os Centros de Convivência não funcionam em nenhum dos dois dias do feriado prolongado.

Lazer e cultura

O Zoológico e o Jardim Botânico de Belo Horizonte abrirão todos os dias durante o feriado prolongado, funcionando das 8h às 17h, com a entrada permitida até as 16h. Já o Aquário do Rio São Francisco, que opera dentro do zoo, também abrirá do dia 4 ao dia 7, com horário de funcionamento mais restrito, entre 8h30 e 16h30.

De quinta-feira a domingo, 48 parques em Belo Horizonte vão manter o funcionamento, incluindo o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro da capital, e o Parque das Mangabeiras. Os horários variam de acordo com o parque escolhido, no entanto, é sempre bom consultar a programação disponível aqui.

Na categoria de lazer, estarão fechados de quinta-feira a domingo:

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Demais Centros Culturais

Abrirão somente no sábado (6/6):

Centro Cultural Zilah Spósito (somente para espetáculo às 19h)

Teatro Francisco Nunes

Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado

Já os Museus Casa Kubitschek, Histórico Abílio Barreto (MHAB), da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH) e o Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo) terão funcionamento normal, assim como a Casa do Baile (para checar o horário específico de abertura e fechamento de cada um é preciso pesquisar).

Além disso, o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, com exceção da biblioteca, abrirá todos os dias e o Centro de Referência das Culturas Urbanas estará aberto somente no domingo, das 9h às 18h.

O Cine Santa Tereza ainda está sem programação prevista para quinta-feira e sexta-feira, no entanto, abrirá nos demais dias.

Segurança e Defesa Civil

A Defesa Civil manterá seu funcionamento normal, operando todos os dias, 24 horas por dia. A Guarda Municipal e o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) também trabalharão normalmente.

Assistência Social e Direitos Humanos

Não funcionarão entre quinta-feira e domingo:

Diretorias Regionais de Assistência Social (DRAS)

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)

Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas

Serviço de Atenção ao Migrante

Centro de Referência das Juventudes (CRJ)

Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI)

Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI)

Centro de Referência LGBT (CRLGBT)

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Benvinda).

A Central de Vagas do SUAS e o Conselho Tutelar manterão o plantão 24h, funcionando normalmente.

Cemitérios

Os cemitérios de Belo Horizonte estarão abertos durante a data de Corpus Christi das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e atendimento para velórios e sepultamentos. O plantão para agendamentos será das 7h às 18h.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro