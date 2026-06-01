Por que os famosos tapetes de serragem existem no Corpus Christi?

A celebração de Corpus Christi, que anualmente gera dúvidas sobre ser feriado ou ponto facultativo no Brasil, tem uma origem e um significado profundos para a Igreja Católica em todo o mundo. A data, que em latim significa “Corpo de Cristo”, é a festa que honra a Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Ela ocorre sempre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa, em referência à Quinta-feira Santa, quando ocorreu a Última Ceia. Em 2026, Corpus Christi será celebrado em 4 de junho.

A tradição remonta ao século 13, na Bélgica. Tudo começou com as visões da freira Juliana de Cornillon, que afirmava receber mensagens divinas pedindo uma celebração litúrgica específica para a Eucaristia. A ideia ganhou força e, em 1264, o papa Urbano IV instituiu a festa para toda a Igreja Católica, após relatos de um milagre eucarístico ocorrido em Bolsena, na Itália.

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Desde então, a data é marcada por missas, adoração ao Santíssimo Sacramento e, principalmente, procissões públicas. A caminhada pelas ruas simboliza a manifestação pública de fé, com Cristo sendo levado em adoração pelas comunidades.

Tradições pelo mundo

Um dos costumes mais conhecidos no Brasil são os tapetes de rua. Confeccionados com serragem colorida, sal, borra de café e flores, eles formam desenhos religiosos que cobrem o caminho por onde a procissão passará. A prática é uma herança dos colonizadores portugueses e se tornou uma expressão de fé e arte popular em várias cidades históricas, como Ouro Preto (MG) e Castelo (ES).

Entre as celebrações observadas em diferentes países, destacam-se:

Espanha: na Catalunha, especialmente em Barcelona, acontece a tradição do "L'ou com balla" (o ovo que dança). Um ovo oco é colocado sobre o jato de água de fontes decoradas com flores e frutas, onde fica "dançando" sem cair.

Itália: cidades como Spello e Genzano são famosas pela "Infiorata". Ruas inteiras são cobertas por tapetes feitos exclusivamente com pétalas de flores, criando mosaicos complexos e coloridos para a passagem da procissão.

Polônia: as procissões são um evento nacional de grande importância. Os fiéis caminham entre quatro altares montados ao ar livre, onde trechos do Evangelho são lidos. As meninas costumam jogar pétalas de flores no caminho.

No Brasil, a data não é considerada um feriado nacional. O governo federal a classifica como ponto facultativo, o que significa que a decisão de paralisar as atividades cabe a cada estado e município. Por isso, a definição de feriado varia entre as cidades conforme suas legislações locais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.