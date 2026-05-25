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Qual a origem e a tradição dos tapetes de Corpus Christi?

A data é marcada por uma das mais belas manifestações de arte popular religiosa; entenda o significado por trás dos tapetes e conheça as cidades famosas por eles

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
25/05/2026 08:56

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Qual a origem e a tradição dos tapetes de Corpus Christi?
A tradição dos tapetes de Corpus Christi, feitos com serragem e sal colorido, transforma ruas em manifestações de fé. crédito: Wikimedia Commons/ Portal Coronel Fabriciano

A celebração de Corpus Christi transforma as ruas de diversas cidades brasileiras em verdadeiras galerias de arte a céu aberto. Fiéis se reúnem para confeccionar os tradicionais tapetes, uma manifestação de fé e devoção que colore o caminho por onde a procissão do Santíssimo Sacramento passará.

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Essa prática é uma das mais belas expressões da arte popular religiosa no país. Os desenhos, feitos com sal colorido, serragem, borra de café e outros materiais, são mais do que simples decorações. Eles representam uma homenagem à Eucaristia, sacramento que, para os católicos, representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo.

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A tradição simboliza a passagem de Jesus pela Terra e a acolhida que ele recebeu. Cada tapete é uma obra de arte efêmera, feita para ser desmanchada pela procissão. Isso reforça a ideia de que a fé e a devoção são os verdadeiros legados, e não a obra material em si.

Uma herança portuguesa

A prática de enfeitar ruas para procissões religiosas tem raízes na Idade Média, mas a tradição de usar tapetes como conhecemos hoje chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses. Ela se popularizou em várias regiões, adaptando-se com materiais e estilos locais.

Com o tempo, a confecção dos tapetes se consolidou como uma das mais expressivas manifestações de arte popular religiosa brasileira. O evento une comunidades inteiras, que passam a madrugada trabalhando na montagem das peças para que tudo esteja pronto para a celebração da manhã.

Onde ver os tapetes de Corpus Christi

Embora a tradição esteja presente em todo o país, algumas cidades se destacam pela grandiosidade e beleza de seus tapetes. Confira alguns destinos famosos por essa celebração:

  • Ouro Preto (MG): As ladeiras históricas da cidade ficam ainda mais charmosas com tapetes que se estendem por extensas áreas, combinando a arte barroca com a fé popular.

  • Matão (SP): Conhecida por realizar um dos maiores eventos do país, a cidade cobre diversos quarteirões com sua arte, atraindo milhares de visitantes.

  • Santana de Parnaíba (SP): A cidade histórica é famosa por seus tapetes feitos principalmente de serragem colorida, que cobrem as ruas do centro e mantêm uma tradição de décadas.

  • Castelo (ES): Reconhecida nacionalmente pela festa, a cidade capixaba mobiliza voluntários para criar tapetes que cobrem extensas áreas das ruas com cenas bíblicas e símbolos religiosos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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