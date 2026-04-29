Corpus Christi 2026: 7 cidades em Minas para ver os tapetes de rua

O feriado de Corpus Christi em 2026 será celebrado no dia 4 de junho, uma quinta-feira. Celebrada sempre 60 dias após a Páscoa, a data é ponto facultativo na maior parte do Brasil e oferece uma oportunidade para planejar uma viagem e vivenciar uma das tradições religiosas e culturais mais bonitas do país: os tapetes de rua. Em Minas Gerais, cidades históricas transformam suas ladeiras de pedra em verdadeiras galerias de arte a céu aberto.

A confecção dos tapetes começa na madrugada, reunindo moradores de todas as idades. Utilizando materiais como serragem colorida, borra de café, flores, areia e outros pigmentos, a comunidade cria desenhos que retratam cenas bíblicas, símbolos religiosos e padrões geométricos. O trabalho dura horas e só termina pouco antes da procissão, que passa sobre as obras efêmeras durante a tarde.

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Cidades mineiras para ver os tapetes de rua

Para quem deseja presenciar essa manifestação de fé e arte, um roteiro pelas cidades mineiras é a melhor opção. Cada local oferece uma experiência única, combinando a beleza dos tapetes com a riqueza da arquitetura colonial.

Ouro Preto: A antiga capital mineira é um dos destinos mais procurados. As ladeiras íngremes e as igrejas barrocas servem de cenário para tapetes que se estendem por quilômetros, criando um espetáculo visual que atrai visitantes de todo o mundo.

Mariana: Vizinha de Ouro Preto, Mariana mantém a tradição com grande envolvimento da comunidade. As ruas do centro histórico são enfeitadas com desenhos criativos, e a Praça Minas Gerais se torna o ponto central da celebração.

São João del-Rei: Conhecida por suas tradições religiosas, a cidade realiza uma das maiores festas de Corpus Christi do estado. Os tapetes cobrem o caminho entre as igrejas históricas, como a de São Francisco de Assis e a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar.

Tiradentes: O charme colonial de Tiradentes ganha ainda mais vida durante o feriado. Os tapetes coloridos contrastam com o branco das casas e o verde das montanhas, proporcionando um cenário encantador para a procissão.

Sabará: Uma das cidades mais antigas de Minas, Sabará se destaca pela originalidade. Além da serragem, os moradores utilizam materiais como cal e pó de xisto para criar tapetes com desenhos detalhados pelas ruas do centro histórico.

Diamantina: A cidade da Vesperata também celebra o Corpus Christi de forma especial. Os tapetes de rua são montados no percurso da procissão, que percorre as ladeiras de pedra do centro, Patrimônio Cultural da Humanidade.

Congonhas: Ver a procissão passar diante das obras de Aleijadinho é uma experiência marcante. Os tapetes enfeitam o adro do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, criando uma conexão única entre a arte efêmera e o barroco mineiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.