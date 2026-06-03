BH e interior preparam tapetes para celebrar o Corpus Christi

O primeiro dia do feriadão, nessa quinta-feira (4/6), será de orações, missas, tapetes coloridos de serragem nas ruas, procissão e festa nos corações católicos. Como ocorre tradicionalmente em todo o mundo, haverá a solenidade de Corpus Christi em memória do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Em Belo Horizonte, será feito um tapete entre os santuários arquidiocesanos da Santíssima Eucaristia, mais conhecido por Igreja da Boa Viagem, e São José (Igreja São José), ambos na Região Centro-Sul.

Também na capital, desta vez na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, haverá missa às 10h, seguida de bênção do santíssimo sacramento. Moradores e visitantes poderão ver os tapetes com os símbolos da eucaristia. Nas cidades da Região Metropolitana de BH e outras do interior mineiro, a tradição se mantém viva, com ampla programação e participação popular.

Bem perto da capital, a tricentenária Sabará terá moradores, funcionários municipais, alunos de escolas e voluntários unidos na confecção de um tapete ao longo de dois quilômetros, informa o secretário Municipal de Cultura, Marcelo Santiago. “Será em trechos das ruas Dom Pedro II e Comendador Viana. A prefeitura local forneceu quatro toneladas de serragem”, diz o secretário.

Hoje, a partir das 8h30, os sabarenses estarão no Centro Histórico para dar início ao trabalho de montagem do tapete com símbolos religiosos – todo o material foi previamente tingido. A procissão vai começar após a missa das 8h, que será celebrada na Praça Melo Viana, diante da Igreja do Rosário. Logo depois, seguirá em direção à Matriz Nossa Senhora da Conceição. “Trata-se de uma celebração muito antiga em nossa cidade”, informou Santiago.

Irmão Gecson, irmã Luzia e o padre Marcelo Silva mostram o traçado do tapete que vai cobrir o caminho entre os dois santuários em BH Paróquia Boa Viagem/Divulgação



NA CAPITAL



Na Catedral Cristo Rei – Igreja-Mãe da Arquidiocese de BH, haverá solene celebração eucarística, às 10h, seguida de bênção do santíssimo sacramento. Os fiéis poderão ainda participar de um gesto de solidariedade contribuindo com a doação de alimentos não perecíveis. A missa será presidida pelo bispo auxiliar dom Evandro Campos Maria.

Como ocorre na véspera de Corpus Christi, será formado um mutirão para confecção dos tapetes na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. A expectativa é de que mais de mil voluntários, unindo fé e cultura, estejam presentes a esse importante e bonito preparo da festa que, neste ano, tem como tema “Chamados ao cenáculo como discípulos enviados como apóstolos”. O mutirão, coordenação do padre Marcelo Silva, Irmão Gecson e Irmã Luzia vai começar amanhã, às 7h.

No sábado, voluntários fizeram a tintura da serragem nas paróquias de Boa Viagem e São José. O tapete sairá da porta do primeiro templo, cobrirá a esquina das ruas Timbiras e Alagoas, continuará pela Alagoas e percorrerá a Avenida Afonso Pena até a Igreja São José. No total, serão 42 lotes, cada um com 10 metros de comprimento, conforme está no mapa apresentando pelos três religiosos coordenadores.

As missas na Igreja Boa Viagem serão celebradas às 7h, 8h30, 11h, 13h, 15h, 16h e 17h30 (Missa da luz). Após a missa das 17h30, os fiéis seguirão em procissão, saindo da praça do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem em direção ao Santuário Arquidiocesano São José. Nesse destino, às 19h30, onde haverá a bênção solene do santíssimo sacramento.



SIGNIFICADO



A Festa de Corpus Christi é celebrada cerca de 60 dias após a Páscoa, sempre em uma quinta-feira – pela tradição cristã, a última ceia de Jesus com seus discípulos antes de sua crucificação teria ocorrido em uma quinta-feira. Na última ceia, Jesus institui o sacramento da Eucaristia, partilhando o pão e o vinho com seus discípulos. Na Festa de Corpus Christi, os cristãos católicos testemunham a fé na Eucaristia – a presença de Jesus no pão e no vinho –, com procissões pelas ruas enfeitadas com os tapetes de serragem.

Tradicionalmente, fiéis seguem em procissão que sai da praça da Boa Viagem em direção ao santuário de São José: amanhã, o cortejo começa às 17h30 Túlio Santos/EM/D.A Press – 8/6/23



Missas e procissões

Em Belo Horizonte

• Na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte: missa às 10h, seguida de procissão com o santíssimo sacramento e bênção solene

• No Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), na Região Centro-Sul: Missas às 7h, 8h30, 11h, 13h, 15h, 16h e 17h30 (Missa da luz)

• Após a missa das 17h30, os fiéis seguirão em procissão, saindo da praça da Boa Viagem em direção ao Santuário Arquidiocesano São José, onde haverá, às 19h30, a bênção solene do santíssimo sacramento.

Em Sabará, na Região Metropolitana de BH

• Missa às 8h, na Praça Melo Viana, no Centro Histórico. Em seguida, procissão até a Matriz Nossa Senhora da Conceição

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Mais informações no site arquidiocesebh.org.br