Arraiá do Del Rey: festa junina em BH terá Rick & Ricardo e Baianeiros

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O clima junino vai tomar conta do estacionamento do Shopping Del Rey neste sábado (6/6). A partir das 14h, o local recebe o Arraiá do Del Rey, um evento que une tradição, música e entretenimento para toda a família em uma estrutura completa.

O palco receberá uma mistura de ritmos, com o sertanejo da dupla Rick & Ricardo e a energia do grupo Baianeiros. A banda Chevette Hatch apresentará clássicos do rock e pop rock nacional, enquanto o DJ Nigo comanda os intervalos. A programação inclui ainda apresentação de quadrilha e correio elegante.

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A estrutura foi planejada para receber todas as idades. As crianças terão uma minifazendinha para interagir com animais e um espaço kids monitorado. O ambiente também é pet friendly. Na área de alimentação, haverá estações de comidas típicas e outras barracas com opções variadas.

Quentão, caldos e cachorro-quente;

Milho cozido, paçoca e canjica;

Pé de moleque, pipoca e galinhada;

Churrasco, hambúrguer e carne de sol;

Acarajé, torresmo de rolo e picolé;

Sorvete e açaí.

Conheça as atrações

A dupla Rick & Ricardo, originária do interior de Minas Gerais, leva aos palcos a essência do sertanejo com uma assinatura moderna. Com mais de duas décadas de carreira, os artistas colecionam sucessos como "Solteiro sim, sozinho jamais" e o projeto audiovisual "Diferente (ao vivo)", gravado em Brumadinho, na Grande BH.

O grupo Baianeiros, uma das potências do carnaval em BH, foi fundado por Lelo Lobão, ex-baixista do Chiclete com Banana, e conta com o cantor mineiro Danniel Maestri. A banda é conhecida pela fusão do axé baiano com ritmos como pop, forró e sertanejo.

Formada em 2005, a banda Chevette Hatch se consolidou no circuito mineiro com um repertório focado na efervescência cultural dos anos 1980. O show resgata hinos do pop e rock nacional e internacional, promovendo uma imersão nostálgica.

Serviço

Evento: Arraiá do Del Rey

Data: Sábado (6/6)

Horário: a partir das 14h

Local: estacionamento do Shopping Del Rey (Av. Carlos Luz, 3001 - Pampulha)

Ingressos: a partir de R$ 20, via Sympla

Reservas de Aniversário: Felipe Vogel – (31) 99880-7426

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.