Arraiá do Del Rey: festa junina em BH terá Rick & Ricardo e Baianeiros
Evento no estacionamento do shopping une música, quadrilha e comidas típicas; saiba tudo sobre a programação e atrações para toda a família
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O clima junino vai tomar conta do estacionamento do Shopping Del Rey neste sábado (6/6). A partir das 14h, o local recebe o Arraiá do Del Rey, um evento que une tradição, música e entretenimento para toda a família em uma estrutura completa.
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O palco receberá uma mistura de ritmos, com o sertanejo da dupla Rick & Ricardo e a energia do grupo Baianeiros. A banda Chevette Hatch apresentará clássicos do rock e pop rock nacional, enquanto o DJ Nigo comanda os intervalos. A programação inclui ainda apresentação de quadrilha e correio elegante.
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A estrutura foi planejada para receber todas as idades. As crianças terão uma minifazendinha para interagir com animais e um espaço kids monitorado. O ambiente também é pet friendly. Na área de alimentação, haverá estações de comidas típicas e outras barracas com opções variadas.
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Quentão, caldos e cachorro-quente;
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Milho cozido, paçoca e canjica;
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Pé de moleque, pipoca e galinhada;
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Churrasco, hambúrguer e carne de sol;
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Acarajé, torresmo de rolo e picolé;
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Sorvete e açaí.
Conheça as atrações
A dupla Rick & Ricardo, originária do interior de Minas Gerais, leva aos palcos a essência do sertanejo com uma assinatura moderna. Com mais de duas décadas de carreira, os artistas colecionam sucessos como "Solteiro sim, sozinho jamais" e o projeto audiovisual "Diferente (ao vivo)", gravado em Brumadinho, na Grande BH.
O grupo Baianeiros, uma das potências do carnaval em BH, foi fundado por Lelo Lobão, ex-baixista do Chiclete com Banana, e conta com o cantor mineiro Danniel Maestri. A banda é conhecida pela fusão do axé baiano com ritmos como pop, forró e sertanejo.
Formada em 2005, a banda Chevette Hatch se consolidou no circuito mineiro com um repertório focado na efervescência cultural dos anos 1980. O show resgata hinos do pop e rock nacional e internacional, promovendo uma imersão nostálgica.
Serviço
Evento: Arraiá do Del Rey
Data: Sábado (6/6)
Horário: a partir das 14h
Local: estacionamento do Shopping Del Rey (Av. Carlos Luz, 3001 - Pampulha)
Ingressos: a partir de R$ 20, via Sympla
Reservas de Aniversário: Felipe Vogel – (31) 99880-7426
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.