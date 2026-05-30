FESTANÇA



Vários arraiás estão programados para junho. Entre eles o “Arraiá do Del Rey”, no dia 6 de junho, reunindo shows de Rick & Ricardo, Baianeiros (foto), Chevette Hatch e DJ Nigo, além de quadrilha, correio elegante, comidas típicas e decoração temática. O evento promete diversão para toda a família em uma estrutura completa e pet friendly.

ATRAÇÕES

A programação inclui mini fazendinha, espaço kids monitorado e diversas opções gastronômicas, enquanto as atrações musicais misturam sertanejo, axé, pop e rock nacional. O Arraiá aposta na união entre tradição, entretenimento e conforto para transformar o São João em uma grande experiência para o público mineiro.

INVERNO

Apostando no clima frio, o Arraiá de Inverno na charmosa Praça da Filarmônica, também no dia 6, unirá o ambiente aconchegante da estação à tradição das festas juninas. O evento terá shows de Lucas & Vitor, No Label e Coverplaybrasil. A programação acontece das 14h às 22h, com opções de ingressos gratuitos e combos promocionais.

MISTURA DE ESTILOS

Na sequência, o Parque da Gameleira recebe, no dia 20 de junho, a tradicional Festa de São João, com entrada gratuita limitada, reunindo forró, sertanejo e cultura popular. A programação terá shows de Trio Virgulino, Alan & Alex, Duelo de Viola e Zeca do Acordeon, além de comidas típicas, mini fazendinha, espaço kids, brincadeiras juninas e decoração temática.

ARRAIÁ DO ROCK

A 7ª edição do Arraiá do Rock do São Bento acontece no dia 27 de junho, na Avenida Bento Simão, em Belo Horizonte, unindo tradição junina, country e rock’n’roll em um evento gratuito para toda a família. A programação terá shows das bandas Musicando, Creedence Cover e Country Roads, além de comidas típicas, doces juninos, vinhos, drinks e chopes artesanais em um ambiente temático e descontraído.

NO BURITIS

O UniBH Buritis recebe, no dia 6, a 6ª edição do Arraiá do Buritis, reunindo música, gastronomia típica e diversão. A programação terá shows de Bruna Lipiani, Banda Cipó Cravo, DJ Lucas Motta e o reencontro histórico de Podé e Maurinho, ex-Tianastácia, no projeto “Os Dois”. O evento contará ainda com mais pratos típicos, espaço kids, ambiente pet friendly.

ARRAIÁ DO BLUES

E para suavizar o ritmo, o tradicional Blues na Praça acontece no próximo dia 6, com a edição especial “Arraiá do Blues”, na Praça Alaska, unindo o clima junino à energia do blues em um evento gratuito para toda a família. A programação terá shows da AvantGarde Escola de Música, Country Roads e Mr. King, além de comidas típicas, caldos, espetinhos, quentão, vinhos, drinks e chope artesanal da Krug Bier em um ambiente acolhedor e temático.

LANÇANDO NA CRISE

A Ypê apresentou novos produtos das linhas Banho a Banho e Flor de Ypê durante a Apas Show 2026, apostando em ativações no TikTok Shop e em uma estratégia voltada ao relacionamento com o varejo, mesmo em meio à crise causada pelo recolhimento de produtos determinado pela Anvisa. Especialistas avaliam que manter presença no evento ajuda a preservar espaço comercial e evitar sinais de retração no mercado.

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DISCRISÃO

Sem grandes campanhas ao consumidor final, a marca adotou uma comunicação mais discreta enquanto concentra esforços no gerenciamento da crise e na reconstrução da credibilidade. A retomada da marca Banho a Banho faz parte da estratégia da Ypê para ampliar sua atuação no segmento de cuidados pessoais e fortalecer sua presença no varejo nacional.

