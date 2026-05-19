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Prefeito de Sabará anuncia criação do primeiro parque sensorial da cidade

Espaço será instalado na Praça do Barão e terá mais de 150 metros quadrados

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Redação
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Repórter
19/05/2026 19:46

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Novidade foi divulgada pelo prefeito Sargento Rodolfo
Novidade foi divulgada pelo prefeito Sargento Rodolfo crédito: Instagram/Reprodução

A Prefeitura de Sabará anunciou a criação do Parque Girassol, o primeiro parque sensorial da história do município. O espaço será instalado na Praça do Barão e terá mais de 150 metros quadrados voltados para inclusão e acolhimento de crianças neurodivergentes.

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O anúncio foi feito pelo prefeito Sargento Rodolfo nas redes sociais. Segundo ele, o objetivo é oferecer mais conforto, acessibilidade e cuidado às famílias da cidade.

“Vai ser um parque completo e trazer mais conforto, mais comodidade e mais carinho para os seus filhos”, afirmou.

De acordo com a prefeitura, o espaço será planejado especialmente para estimular o desenvolvimento sensorial das crianças, promovendo inclusão por meio de brinquedos e estruturas adaptadas.

Em publicação oficial, a administração municipal classificou o projeto como “um marco histórico” para Sabará.

“O futuro se constrói com inclusão, cuidado e amor pelas nossas crianças”, destacou a prefeitura.

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Ainda não foram divulgadas informações sobre prazo de entrega ou início das obras do novo espaço.

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