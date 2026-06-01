Parentes de mineira que morreu em acidente nos EUA seguem hospitalizados

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O acidente que matou a mineira Priscila Ramos da Silva Mafalda, de 25 anos, no quilômetro 146 da rodovia Interestadual 95, no condado de Stafford, na Virgínia, nos Estados Unidos, deixou pelo menos dois brasileiros feridos. Todas as vítimas estavam no mesmo veículo, que se envolveu em um engavetamento causado por um ônibus.

Uma das vítimas do acidente é o marido de Priscila, identificado como Igor. Até o momento, não há informações precisas sobre o estado de saúde dele, que está hospitalizado nos Estados Unidos. A irmã de Igor, Tamara, também estava no veículo, mas não teria sofrido ferimentos graves. Já o marido dela, Leandro, também precisou de atendimento médico.

A reportagem conversou com Marcelene Faria, mãe de Leandro. Abalada, ela não informou detalhes, mas confirmou que o filho segue hospitalizado. Ele teria sofrido ferimentos no ombro, mas apresentaria quadro de saúde estável. Os dois casais são naturais de Inhapim, no Vale do Rio Doce.

No mesmo veículo, havia ainda dois outros mineiros, residentes em Ipatinga, também no Vale do Rio Doce. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou o estado de saúde deles.

Outras vítimas

Além da jovem brasileira, outras quatro pessoas também morreram no acidente. As vítimas são um homem de 45 anos, uma mulher de 44 anos, uma adolescente de 13 anos e uma criança de 7 anos, todos moradores de Greenfield, Massachusetts. Elas estavam em um SUV que pegou fogo após a colisão.

Informações veiculadas na imprensa local apontam que 34 pessoas foram hospitalizadas em decorrência do acidente, três delas com ferimentos graves. Entre os feridos está Jing Dong, de 48 anos, motorista do ônibus, que reside em Staten Island, Nova York.

Ainda segundo informações da imprensa dos EUA, o acidente teria acontecido por volta das 2h35 da manhã, na pista sentido sul da rodovia. Esse trecho estaria passando por obras, o que teria causado uma redução na velocidade dos veículos.

As causas ainda estão sendo apuradas, conforme declarou a governadora da Virgínia, Abigail Spanberger: "Meu coração está com as famílias e entes queridos daqueles que perderam a vida e estou rezando por uma recuperação rápida para os feridos".

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Ação

Os familiares fizeram uma vaquinha on-line com o objetivo de cobrir os custos do translado. Na tarde desta segunda-feira (1°/6), o valor foi arrecadado, mas os organizadores elevaram a quantia pretendida:

os novos valores doados, segundo o comunicado da página, serão encaminhados a vítimas do acidente que precisem arcar com cuidados hospitalares e reabilitação.