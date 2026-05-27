Veja o momento em que mãe e filha sequestradas em MG são encontradas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Imagens realizadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) mostram o momento em que mãe e filha, de 36 e 8 anos, foram resgatadas de um sequestro em Leme do Prado (MG), no Vale do Jequitinhonha, na noite dessa terça-feira (26/5).

Segundo a PM, elas haviam sido sequestradas na manhã de ontem em Coronel Murta (MG), a cerca de 100 quilômetros de distância de Leme do Prado. No vídeo, gravado por um policial, é possível observar as vítimas bastante abaladas.

O militar as tranquiliza e pergunta se a menina está bem. Em seguida, anuncia que os suspeitos estão presos. Em outras imagens, a mulher agradece os policiais, ainda abalada com a situação.

De acordo com a polícia, a menina é filha de um comerciante de pedras preciosas da região. Os suspeitos pediram R$ 20 milhões pelo resgaste e o homem chegou a depositar um valor em torno de R$ 20 mil.

Três homens chegaram à casa das vítimas por volta das 7h e invadiram o local no momento em que a empregada doméstica chegava para trabalhar. A mulher saía com a filha de carro quando os homens as abordaram. Elas foram intimidadas até voltar para dentro de casa.

Dentro da casa, os suspeitos roubaram alguns itens de valor e danificaram o sistema de câmeras de monitoramento. Em seguida, fugiram. A funcionária da casa estranhou a movimentação e contatou, então, o ex-marido da vítima, que acionou a polícia.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (27/5), a PM informou que os suspeitos envolvidos têm vasta ficha criminal, envolvidos em tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio.

Dois homens, de 29 e 37 anos, suspeitos de cometer o crime, foram presos em Diamantina (MG), na mesma região, por extorsão mediante sequestro. O carro utilizado para raptar as vítimas (um Kia Cerato preto) foi apreendido, além de alguns papelotes de cocaína.

Outros dois homens que estariam envolvidos no crime foram identificados, mas seguem foragidos. A Polícia Civil (PC) colaborou com a PM na ação de resgate das vítimas e, agora, apura o caso.

Além disso, a partir da operação policial, uma plantação com cerca de 30 mil pés de maconha foi localizada na tarde dessa terça-feira (26/5) em uma zona rural de Virgem da Lapa (MG), na mesma região. Enquanto os militares buscavam as vítimas de sequestro, encontraram as drogas.

Um suspeito que estava no local negou participação no sequestro, mas revelou aos policiais que era um dos responsáveis pelo cultivo ilegal de maconha na região.

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Durante a operação, outros suspeitos conseguiram fugir pela mata. Três homens, com idades entre 34 e 50 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.