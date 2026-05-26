Suspeito de sequestrar e empurrar mulher no Rola-Moça confessa crime

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O suspeito de jogar a ex-companheira do alto do Serra do Rola-Moça, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, preso nesta terça-feira (26/5) em Várzea da Palma, no Norte de Minas, confessou o crime. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem, de 52 anos, não resistiu à prisão. Ele afirmou aos policiais que ameaçou e empurrou Ana Cláudia da Silva Souza, que caiu de uma altura de cerca de 50 metros.

De acordo com a polícia, Ana Cláudia, que trabalha como diarista, seguia para o serviço nessa segunda-feira (25/5) quando foi interceptada pelo suspeito, Silvanildo Amâncio de Araújo. Ele afirmou aos militares que a mulher entrou espontaneamente no carro dele. Em seguida, ele a levou até a região do Rola-Moça, onde passou a ameaçá-la com um canivete. Ele a obrigou a caminhar até a beira do precipício e a empurrou.

Conforme relatado pelo suspeito, depois de jogá-la, ele percebeu que a vítima ainda estava viva e se movimentando. Disse ainda que tentou descer o barranco para ajudá-la, porém desistiu devido à vegetação densa e às dificuldades do terreno, que lhe causaram diversos arranhões nas pernas. Ele então abandonou a vítima no local e fugiu.

Após o crime, Silvanildo se deslocou para o interior do estado, passou por Várzea da Palma e seguiu até a cidade de Corinto, também no Norte do estado, onde dormiu dentro do próprio carro. Na manhã desta terça-feira, retornou a Várzea da Palma, município onde não tem familiares, conhecidos ou local de hospedagem.

Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Mulher sequestrada pelo ex-companheiro é resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Voltar Próximo

Militares localizaram o carro do suspeito estacionado às margens da rodovia MGC-496 durante ronda policial. Segundo a PM, ele foi monitorado visualmente enquanto caminhava pela via e foi abordado. Ele não resistiu, confirmou sua identidade e confessou a autoria do crime.

Os policiais encontraram várias facas, o canivete utilizado para ameaçar a vítima, roupas e um celular embalado em papel-alumínio — prática frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar rastreamentos via GPS. De acordo com a PM, isso indica que ele tenha prometido o crime.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (PC) e as forças de segurança seguem atuando nos desdobramentos da ocorrência e no apoio às ações relacionadas ao resgate e atendimento da vítima.

Ana Cláudia Silva de Souza, é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro, natural da Bahia.

O que aconteceu?

De acordo com o boletim de ocorrência, o desaparecimento começou a ser investigado depois que a filha da vítima acionou a polícia ao perceber que Ana Cláudia não havia retornado para casa ontem. Por volta das 7h15, a mãe enviou uma mensagem informando que havia deixado a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, também no Barreiro.

Ainda conforme a mensagem, ela teria visto o ex-companheiro correndo do outro lado da rua e se escondendo. A criança chegou a comentar que aquele era o carro do “papai”, mas que não conseguia vê-lo dentro do veículo. A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.

A filha ligou para o 190 e informou à polícia o desaparecimento da mãe. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.

O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que o ex-genro fosse sozinho.

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No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada. Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Horas depois, ele foi visto em Corinto (MG), a cerca de 210 quilômetros da capital mineira.

