Suspeito de sequestrar e empurrar mulher no Rola-Moça confessa crime
Silvanildo Amâncio de Araújo afirmou que percebeu que a mulher estava viva depois de jogá-la do penhasco, tentou ajudá-la, não conseguiu e fugiu
compartilheSIGA
O suspeito de jogar a ex-companheira do alto do Serra do Rola-Moça, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, preso nesta terça-feira (26/5) em Várzea da Palma, no Norte de Minas, confessou o crime. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem, de 52 anos, não resistiu à prisão. Ele afirmou aos policiais que ameaçou e empurrou Ana Cláudia da Silva Souza, que caiu de uma altura de cerca de 50 metros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a polícia, Ana Cláudia, que trabalha como diarista, seguia para o serviço nessa segunda-feira (25/5) quando foi interceptada pelo suspeito, Silvanildo Amâncio de Araújo. Ele afirmou aos militares que a mulher entrou espontaneamente no carro dele. Em seguida, ele a levou até a região do Rola-Moça, onde passou a ameaçá-la com um canivete. Ele a obrigou a caminhar até a beira do precipício e a empurrou.
Leia Mais
Conforme relatado pelo suspeito, depois de jogá-la, ele percebeu que a vítima ainda estava viva e se movimentando. Disse ainda que tentou descer o barranco para ajudá-la, porém desistiu devido à vegetação densa e às dificuldades do terreno, que lhe causaram diversos arranhões nas pernas. Ele então abandonou a vítima no local e fugiu.
Após o crime, Silvanildo se deslocou para o interior do estado, passou por Várzea da Palma e seguiu até a cidade de Corinto, também no Norte do estado, onde dormiu dentro do próprio carro. Na manhã desta terça-feira, retornou a Várzea da Palma, município onde não tem familiares, conhecidos ou local de hospedagem.
Militares localizaram o carro do suspeito estacionado às margens da rodovia MGC-496 durante ronda policial. Segundo a PM, ele foi monitorado visualmente enquanto caminhava pela via e foi abordado. Ele não resistiu, confirmou sua identidade e confessou a autoria do crime.
Os policiais encontraram várias facas, o canivete utilizado para ameaçar a vítima, roupas e um celular embalado em papel-alumínio — prática frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar rastreamentos via GPS. De acordo com a PM, isso indica que ele tenha prometido o crime.
Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (PC) e as forças de segurança seguem atuando nos desdobramentos da ocorrência e no apoio às ações relacionadas ao resgate e atendimento da vítima.
Ana Cláudia Silva de Souza, é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro, natural da Bahia.
O que aconteceu?
De acordo com o boletim de ocorrência, o desaparecimento começou a ser investigado depois que a filha da vítima acionou a polícia ao perceber que Ana Cláudia não havia retornado para casa ontem. Por volta das 7h15, a mãe enviou uma mensagem informando que havia deixado a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, também no Barreiro.
Ainda conforme a mensagem, ela teria visto o ex-companheiro correndo do outro lado da rua e se escondendo. A criança chegou a comentar que aquele era o carro do “papai”, mas que não conseguia vê-lo dentro do veículo. A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.
A filha ligou para o 190 e informou à polícia o desaparecimento da mãe. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.
O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que o ex-genro fosse sozinho.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada. Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Horas depois, ele foi visto em Corinto (MG), a cerca de 210 quilômetros da capital mineira.