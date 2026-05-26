Assine
overlay
Início Gerais
SEQUESTRO E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Suspeito de sequestrar e jogar a ex na Serra do Rola-Moça é preso

Homem teria sido visto em Corinto após jogar a ex do penhasco; vítima foi resgatada pelos bombeiros nesta terça-feira (26/5)

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
26/05/2026 12:52 - atualizado em 26/05/2026 16:24

compartilhe

SIGA
×
Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

O homem de 52 anos, suspeito de sequestrar e ameaçar de morte Cláudia da Silva Souza, de 41, por não admitir o término do relacionamento, foi preso em Várzea da Palma, no Norte de Minas, no início da tarde desta terça-feira (26/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a mulher foi resgatada no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, em Nova Lima (MG), na Grande BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Imagens feitas pela PMMG mostram o momento do resgate, em que ela segura em uma árvore para não cair do penhasco. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate com o helicóptero Arcanjo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desaparecimento começou a ser investigado depois que a filha da vítima acionou a polícia ao perceber que Ana Cláudia não havia retornado para casa. Por volta das 7h15, a mãe enviou uma mensagem informando que havia deixado a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, também no Barreiro.

Leia Mais

Ainda conforme a mensagem, ela teria visto o ex-companheiro, Silvanildo Amâncio de Araújo, correndo do outro lado da rua e se escondendo. A criança chegou a comentar que aquele era o carro do “papai”, mas disse não conseguir vê-lo dentro do veículo. A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.

A jovem acionou o telefone 190 e informou o desaparecimento. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.

O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que ele fosse sozinho.

No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada. Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Horas depois, ele foi visto em Corinto (MG), a cerca de 210 quilômetros da capital mineira.

Leia Mais

Ana Cláudia Silva de Souza, é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro. Ele é suspeito de sequestrá-la por não aceitar o fim do relacionamento. Os familiares de Ana Cláudia deram entrevista a uma rádio de Janaúba na manhã desta terça-feira (26/5) e disseram que estão receosos de que ela possa estar morta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ex-companheiro da vítima é natural da Bahia e a suspeita é que ele pode ter fugido para a casa dos pais, no estado vizinho.

Tópicos relacionados:

bh grande-bh policia resgate rola-moca sequestro serra-do-rola-moca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay