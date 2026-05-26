Suspeito de sequestrar e jogar a ex na Serra do Rola-Moça é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O homem de 52 anos, suspeito de sequestrar e ameaçar de morte Cláudia da Silva Souza, de 41, por não admitir o término do relacionamento, foi preso em Várzea da Palma, no Norte de Minas, no início da tarde desta terça-feira (26/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a mulher foi resgatada no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, em Nova Lima (MG), na Grande BH.

Imagens feitas pela PMMG mostram o momento do resgate, em que ela segura em uma árvore para não cair do penhasco. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate com o helicóptero Arcanjo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desaparecimento começou a ser investigado depois que a filha da vítima acionou a polícia ao perceber que Ana Cláudia não havia retornado para casa. Por volta das 7h15, a mãe enviou uma mensagem informando que havia deixado a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho, também no Barreiro.

Ainda conforme a mensagem, ela teria visto o ex-companheiro, Silvanildo Amâncio de Araújo, correndo do outro lado da rua e se escondendo. A criança chegou a comentar que aquele era o carro do “papai”, mas disse não conseguir vê-lo dentro do veículo. A última mensagem enviada pela vítima foi registrada por volta das 8h. Horas depois, às 18h30, a filha recebeu uma ligação da patroa de Ana Cláudia informando que ela não havia chegado ao trabalho e também não atendia às ligações.

A jovem acionou o telefone 190 e informou o desaparecimento. Segundo a PMMG, um ex-genro do suspeito contou aos militares que conversou com ele por telefone. Durante a ligação, o homem afirmou que estava com a vítima no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, próximo ao Bairro Jardim Canadá, e ameaçou jogá-la de um penhasco.

O familiar tentou convencer o suspeito a desistir e pediu a localização exata para ajudá-lo. O homem concordou em informar o local, mas exigiu que ele fosse sozinho.

No entanto, ao chegar ao ponto combinado, o suspeito já não estava mais lá e a vítima não foi encontrada. Câmeras de monitoramento em rodovias registraram o suspeito dirigindo um Chevrolet Onix pela BR-135, em direção ao Norte de Minas. Horas depois, ele foi visto em Corinto (MG), a cerca de 210 quilômetros da capital mineira.

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Ana Cláudia Silva de Souza, é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro. Ele é suspeito de sequestrá-la por não aceitar o fim do relacionamento. Os familiares de Ana Cláudia deram entrevista a uma rádio de Janaúba na manhã desta terça-feira (26/5) e disseram que estão receosos de que ela possa estar morta.

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O ex-companheiro da vítima é natural da Bahia e a suspeita é que ele pode ter fugido para a casa dos pais, no estado vizinho.

