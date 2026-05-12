MG: operação mira esquema milionário de drogas e lavagem de dinheiro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, nesta terça-feira (12/5), uma operação contra o esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro com atuação em Minas Gerais e outros estados do país.

As ações das operações Rota Andina e Paper Stone acontecem simultaneamente no estado mineiro, Goiás, São Paulo, Amazonas e Maranhão, com mobilização de cerca de 200 policiais.

Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados de prisão, 41 mandados de busca e apreensão e 26 mandados de busca e apreensão de veículos.

Segundo as investigações, os grupos criminosos possuem ramificações no Brasil, com atuação concentrada principalmente em Uberlândia (MG) e Ituiutaba (MG), no Triângulo.

A Justiça autorizou ainda o bloqueio de R$ 98 milhões em bens e valores, incluindo a apreensão de 114 veículos avaliados em cerca de R$ 6 milhões.

Operação Rota Andina

A operação Rota Andina cumpre 29 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão preventiva em oito cidades de cinco estados.

Em Minas Gerais, as ações ocorrem em Uberlândia, Ituiutaba e São João del-Rei. Também há mandados em Goiânia (GO), São Paulo (SP), Poá (SP), Manaus (AM) e São Luís (MA).

A investigação é resultado de um flagrante ocorrido em abril de 2025, quando 470 quilos de cocaína foram apreendidos em uma aeronave em Santa Rita do Araguaia (GO).

Segundo a PF, o grupo utilizava logística aérea sofisticada, com pistas clandestinas e comunicação via satélite para driblar fiscalizações.

As investigações apontam ainda a utilização de empresas de fachada, “laranjas”, triangulação financeira e fracionamento de depósitos para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Operação Paper Stone

Já a operação Paper Stone cumpre 12 mandados judiciais de busca e apreensão e quatro mandados de prisão nas cidades de Uberlândia e Ituiutaba.

A ação é um desdobramento da operação Anthill, deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2024, que investigava um esquema de tráfico interestadual e lavagem de dinheiro.

Nesta nova fase, os investigadores identificaram mecanismos sofisticados de ocultação patrimonial, com uso de empresas de fachada e interpostas pessoas para dar aparência legal aos recursos obtidos com atividades criminosas.

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A Ficco/MG é coordenada pela Polícia Federal e reúne integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).