MG: operação policial contra agiotagem prende uma mulher

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher, de 44 anos, foi presa em flagrante durante uma operação policial contra agiotagem, extorsão e associação criminosa armada em Arcos (MG), no Centro-Oeste do estado. A Polícia Civil (PC) deflagrou a ação “Juros sombrios” nessa quinta-feira (7/5), cumprindo seis mandados de busca e apreensão, mas a suspeita apresentou resistência e acabou presa.

De acordo com a PCMG, foram apreendidos 14 celulares, cinco tablets, 12 notebooks, um pen drive e vários carregadores. Os materiais serão analisados na investigação. A apuração policial teve início depois de um pedido do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e ocorrências apontarem a atuação de um grupo suspeito de realizar empréstimos irregulares a pessoas físicas.

Conforme apurado pela polícia, o grupo fazia os empréstimos mediante cobrança de juros abusivos e ameaçava os “clientes” para ganhar vantagens econômicas indevidas. Esses financiamentos eram concedidos ilegalmente, inclusive a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, vítimas e familiares sofriam cobranças insistentes e intimidações. Algumas das vítimas tinham receio de formalizar denúncias devido ao medo de sofrerem represálias.

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Para a operação, foram reunidos depoimentos, comprovantes de transferências bancárias, boletos, mensagens, áudios e outros elementos que apontam para a possível existência de uma estrutura organizada voltada à prática de agiotagem. As investigações continuam para identificação de possíveis outras vítimas e envolvidos.