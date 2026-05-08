MG: operação policial contra agiotagem prende uma mulher
Grupo investigado em Arcos (MG) é suspeito de cobrar empréstimos com juros muito acima do normal e ameaçar vítimas e familiares
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Uma mulher, de 44 anos, foi presa em flagrante durante uma operação policial contra agiotagem, extorsão e associação criminosa armada em Arcos (MG), no Centro-Oeste do estado. A Polícia Civil (PC) deflagrou a ação “Juros sombrios” nessa quinta-feira (7/5), cumprindo seis mandados de busca e apreensão, mas a suspeita apresentou resistência e acabou presa.
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De acordo com a PCMG, foram apreendidos 14 celulares, cinco tablets, 12 notebooks, um pen drive e vários carregadores. Os materiais serão analisados na investigação. A apuração policial teve início depois de um pedido do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e ocorrências apontarem a atuação de um grupo suspeito de realizar empréstimos irregulares a pessoas físicas.
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Conforme apurado pela polícia, o grupo fazia os empréstimos mediante cobrança de juros abusivos e ameaçava os “clientes” para ganhar vantagens econômicas indevidas. Esses financiamentos eram concedidos ilegalmente, inclusive a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, vítimas e familiares sofriam cobranças insistentes e intimidações. Algumas das vítimas tinham receio de formalizar denúncias devido ao medo de sofrerem represálias.
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Para a operação, foram reunidos depoimentos, comprovantes de transferências bancárias, boletos, mensagens, áudios e outros elementos que apontam para a possível existência de uma estrutura organizada voltada à prática de agiotagem. As investigações continuam para identificação de possíveis outras vítimas e envolvidos.