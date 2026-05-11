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DECISÃO

Justiça condena agência de viagem e companhia aérea por barrar menor em voo

O adolescente viajaria sozinho de Belo Horizonte para o Ceará durante as férias escolares

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
11/05/2026 12:27

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Aeroporto de Confins, na Grande BH, integra pacote de 20 terminais vendidos pelo grupo brasileiro à operadora mexicana ASUR
Aeroporto de Confins, na Grande BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Uma agência de viagens e uma companhia aérea foram condenadas pela Justiça após impedirem o embarque de um adolescente que viajaria sozinho de Belo Horizonte para o Ceará durante as férias escolares. A decisão foi mantida pelo juiz Maurício Cantarino que entendeu que houve falha no dever de informação ao consumidor, já que as empresas permitiram a compra das passagens sem alertar sobre a proibição de menores desacompanhados em voos com conexão. Ambas deverão pagar R$ 16 mil em indenização por danos morais à mãe e ao filho, além de R$ 2.028 por danos materiais referentes às passagens aéreas.

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De acordo com o processo, a mãe comprou as passagens em uma plataforma de viagens e informou corretamente todos os dados do filho, incluindo a idade. Ela também providenciou a documentação exigida, como a autorização de viagem com firma reconhecida.

A surpresa aconteceu no aeroporto no dia da viagem, quando a família foi informada de que o adolescente não poderia embarcar desacompanhado por causa da conexão prevista no trajeto. Segundo a autora da ação, essa restrição não foi comunicada durante a compra das passagens.

Além de impedir a viagem, as empresas também negaram a devolução do valor pago pelas passagens.

Em primeira instância, a Justiça da Comarca de Itabirito determinou o reembolso das passagens e o pagamento de indenização por danos morais à mãe e ao filho.

As empresas recorreram da decisão. A agência alegou que apenas intermediou a venda das passagens. Já a companhia aérea afirmou que a regra estava disponível em seu site e argumentou que o passageiro foi cadastrado como adulto no sistema.

Ao analisar o caso, em segunda instância, o relator Cantarino rejeitou os recursos e destacou que o dever de informação clara e adequada é um direito básico, conforme prevê o artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 8.078/1990, e que tanto a agência quanto a companhia aérea respondem solidariamente pelos danos por integrarem a mesma cadeia de consumo.

O magistrado ressaltou ainda que o impedimento da viagem extrapolou um simples aborrecimento, especialmente diante da expectativa criada pela criança e do planejamento realizado pela família.

A agência de viagens e a companhia aérea deverão pagar R$ 16 mil em indenização por danos morais à mãe e ao filho, além de R$ 2.028 por danos materiais referentes às passagens aéreas.

Os desembargadores Marcelo Rodrigues e Amorim Siqueira seguiram o voto do relator.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

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