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DANOS MORAIS

Esqueceu WhatsApp Web aberto e foi exposta: Justiça condena hospital

Funcionária teve conversas pessoais compartilhadas no ambiente de trabalho e virou alvo de comentários. Indenização por danos morais foi de R$ 5 mil

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/05/2026 10:37

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Chefe de analista de RH de hospital em BH acessou conversas dela pelo Whatsapp Web, tirou fotos e compartilhou com colegas de trabalho
Chefe de analista de RH de hospital em BH acessou conversas dela pelo Whatsapp Web, tirou fotos e compartilhou com colegas de trabalho crédito: Freepik/Imagem ilustrativa

Uma analista de Recursos Humanos (RH) de um hospital em Belo Horizonte será indenizada em R$ 5 mil depois de ter suas conversas pessoais compartilhadas no trabalho. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), a coordenadora da funcionária acessou o WhatsApp Web, registrou e compartilhou as mensagens internamente.

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Segundo a desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, relatora do caso, houve violação à intimidade e à vida privada da funcionária. Magalhães informou que o ato da coordenadora vai contra direitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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Conforme uma testemunha, a analista trabalhou no local por cerca de um ano e meio. Ela confirmou que a chefe dela acessou as mensagens pelo computador utilizado no trabalho e, além de ler, tirou fotos e compartilhou com outras pessoas da empresa. A ação fez com que a analista virasse alvo de comentários dentro do hospital.

A empresa alegou que não houve irregularidade, dizendo que a empregada deixou o aplicativo aberto em um equipamento corporativo, o que vai contra as normas internas da empresa. Já a desembargadora afirmou que o acesso não autorizado de mensagens particulares configura invasão de privacidade e que o ato constrangeu a funcionária.

O hospital recorreu, mas, ao analisar o recurso, Magalhães reforçou que o descumprimento de regras internas pela funcionária não autorizava práticas invasivas e abusivas por parte dos chefes.

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A decisão ressaltou que, ainda que fosse possível a aplicação de medida disciplinar, a conduta da coordenadora extrapolou os meios razoáveis de controle, caracterizando ato ilícito e afronta direta aos direitos da personalidade da analista de RH. Atualmente, o processo está em fase de execução e não cabe mais recurso.

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