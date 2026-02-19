Assine
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

Engenheiro fica paraplégico ao cair no trabalho e é indenizado em R$ 80 mil

Perícia técnica constatou que o acidente foi causado por falta de manutenção na máquina em que o profissional estava quando caiu

19/02/2026 09:01

Profissional sofreu queda de altura de cerca de cinco metros de uma plataforma hidráulica enquanto trabalhava
Profissional sofreu queda de altura de cerca de cinco metros de uma plataforma hidráulica enquanto trabalhava crédito: Envato Elements/Imagem ilustrativa

Um engenheiro civil que ficou paraplégico ao cair de uma plataforma elevatória durante o trabalho, em Uberaba (MG), no Triângulo, será indenizado em R$ 80 mil por danos morais e estéticos. De acordo com a 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a perícia constatou que a empresa de locação de máquinas em que o profissional atuava foi responsável pelo acidente por falta de manutenção na estrutura.

A decisão reformou parte da sentença da Comarca de Uberaba para isentar a fabricante do equipamento, confirmando que a culpa pelo acidente foi exclusiva da locadora devido à falta de manutenção preventiva. O caso ocorreu em dezembro de 2018, quando o engenheiro alugou uma plataforma hidráulica para pintar a fachada de uma loja, a cerca de cinco metros de altura.

De acordo com o processo, as soldas da base da plataforma se romperam e o cesto em que o profissional estava despencou. O engenheiro sofreu fraturas graves que resultaram em paraplegia e outras sequelas permanentes. Por isso, ele entrou com ação contra a fabricante e a locadora do equipamento.

A 6ª Vara Cível da Comarca de Uberaba responsabilizou solidariamente as duas empresas e determinou o pagamento de indenização e pensão. A responsabilização solidária ocorre quando dois ou mais devedores respondem conjuntamente pela totalidade de uma dívida.

A locadora recorreu e alegou que o acidente foi causado por defeito de fabricação nas soldas do equipamento. A empresa também argumentou que a culpa foi da vítima por supostamente não ter usado equipamentos adequados de proteção.

Porém, a perícia técnica constatou que não houve defeito de fabricação, mas falta de manutenção e revisão periódica. Como o sistema de desligamento automático falhou, a estrutura colapsou quando o motor forçou as mangueiras do sistema hidráulico além do limite.

A relatora do caso, desembargadora Mônica Libânio Rocha Bretas, acolheu o recurso da fabricante. “Resta evidente que a causa do acidente não decorreu de defeito de fabricação, mas sim de deficiência na manutenção preventiva e na conservação do equipamento, circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta da fabricante e o evento danoso”, afirmou.

Como a locadora pagou as custas – pagamento obrigatório das despesas judiciais para andamento de processos – fora do prazo legal, o recurso não chegou a ser analisado pelo TJMG e os termos da sentença contra ela foram mantidos.

Com isso, a empresa de locação de equipamentos deverá arcar com as seguintes indenizações à vítima:

  • R$ 40 mil por danos morais
  • R$ 40 mil por danos estéticos, pelas sequelas físicas e deformidades permanentes
  • Pensão vitalícia mensal equivalente à renda da vítima na época (dois salários mínimos). O pagamento deve ser feito de uma só vez, calculado com base na expectativa de vida do engenheiro até 75 anos, com deságio de 30% pelo adiantamento
  • Reembolso de despesas médicas, farmacêuticas e tratamentos comprovados

