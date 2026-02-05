Profissões em alta: 7 carreiras ligadas à inteligência artificial

O avanço da inteligência artificial (IA) está redesenhando o mercado de trabalho em tempo real. Mais do que substituir funções, a tecnologia cria uma demanda crescente por profissionais com habilidades específicas, abrindo um leque de oportunidades para quem busca se posicionar em carreiras promissoras e com alta remuneração.

Diante desse cenário, conhecer as áreas mais aquecidas é o primeiro passo para direcionar a carreira. Funções que combinam conhecimento técnico com visão de negócios e criatividade se destacam. A seguir, listamos sete profissões que já estão em alta e devem continuar crescendo com a expansão da IA.

Leia Mais

1. Engenheiro de machine learning

Este profissional é responsável por projetar, construir e implementar modelos de aprendizado de máquina. Ele cria algoritmos capazes de aprender com dados e fazer previsões ou tomar decisões de forma autônoma, sendo uma peça-chave para o desenvolvimento de novas tecnologias.

2. Cientista de dados

O cientista de dados coleta, processa e analisa grandes volumes de informações para extrair insights valiosos. Com a IA, seu trabalho se torna ainda mais estratégico, pois ajuda a treinar os modelos e a interpretar os resultados gerados por eles para orientar as decisões de uma empresa.

3. Especialista em ética de IA

Com o poder crescente da inteligência artificial, surgem também preocupações sobre seu uso responsável. Este profissional garante que os sistemas de IA sejam desenvolvidos e utilizados de forma justa, transparente e sem preconceitos, evitando vieses e impactos sociais negativos.

4. Engenheiro de prompt

Uma das carreiras mais novas, o engenheiro de prompt é especialista em criar as instruções que guiam os modelos de IA generativa, como o ChatGPT. O objetivo é extrair respostas mais precisas, criativas e úteis da tecnologia, otimizando seu desempenho para tarefas específicas.

5. Desenvolvedor de soluções em IA

Focado na aplicação prática, este desenvolvedor integra a inteligência artificial a produtos e serviços já existentes. Ele trabalha para criar aplicativos, softwares e sistemas que usem a IA para resolver problemas reais dos usuários, melhorando a experiência e a eficiência.

6. Gerente de produto de IA

Este profissional atua como uma ponte entre as equipes técnicas e as áreas de negócio. Ele define a visão estratégica para produtos que utilizam IA, compreendendo as necessidades do mercado e garantindo que a tecnologia entregue valor real aos clientes e à empresa.

7. Arquiteto de IA

O arquiteto de IA tem uma visão global da infraestrutura tecnológica de uma organização. Sua função é planejar e desenhar todo o ecossistema necessário para suportar as operações de inteligência artificial, desde a gestão de dados até a escolha das ferramentas e plataformas adequadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.