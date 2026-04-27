Tempo seco e calorão em BH nesta segunda-feira (27/4); veja a previsão
Típico do outono, dia de tempo seco marca a segunda-feira (27/4) em Belo Horizonte. Veja a previsão do tempo completa e saiba como se prevenir da desidratação
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Abril começou chuvoso em Belo Horizonte (MG), mas as nuvens carregadas deram espaço ao tempo seco, comum nesta época do ano. Nesta segunda-feira (27/4), na reta final do mês, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos e os termômetros podem ultrapassar os 30°C.
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De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura elevada.
A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi de 16,8°C, na estação de Venda Nova. Na Região Pampulha, a menor temperatura foi de 17,3°C, às 6h. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde é mais frio, a mínima foi de 18°C, com sensação térmica de 16°C, às 5h.
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Conforme a previsão, a máxima pode chegar a 31°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35%, à tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 20,2 °C, às 5h10.
- Centro Sul: 18,6 °C, às 5h30.
- Oeste: 18,0 °C, com sensação térmica de 16,0 °C, às 5h.
- Pampulha: 17,3 °C, com sensação térmica de 19,6 °C, às 6h.
- Venda Nova: 16,8 °C, às 5h20.
Chuva
Na medida em que o outono avança, os dias secos tornam-se mais comuns. De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 82,3 milímetros (mm) para cada regional em abril.
O mês começou chuvoso, causando alguns estragos na cidade. No dia 8 de abril, a Região Centro-Sul registrou em apenas uma hora mais da metade da chuva estimada para os 30 dias de abril.
Até o dia 20 de abril, quando foi registrada a última precipitação, as regionais Barreiro, Centro-Sul e Pampulha já tinham ultrapassado a média esperada.
Acumulado de chuvas até 20/4 em BH
- Barreiro: 87,9 (106,8%)
- Centro-Sul: 121,4 (147,5%)
- Hipercentro: 76,6 (93,1%)
- Leste: 44 (53,5%)
- Nordeste: 70,2 (85,3%)
- Noroeste: 44,8 (54,4%)
- Norte: 55,4 (67,3%)
- Oeste: 76 (92,3%)
- Pampulha: 99,2 (120,5%)
- Venda Nova: 55,8 (67,8%)
Tempo seco
Os dias secos em BH podem ser mais frequentes a partir de agora. Os índices previstos para esta segunda-feira não são tão baixos a ponto de o município ficar sob alerta, mas estão abaixo do recomendado para a saúde humana.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade relativa do ar fique acima de 60%. Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.
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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.