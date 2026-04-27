Tempo seco e calorão em BH nesta segunda-feira (27/4); veja a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Abril começou chuvoso em Belo Horizonte (MG), mas as nuvens carregadas deram espaço ao tempo seco, comum nesta época do ano. Nesta segunda-feira (27/4), na reta final do mês, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos e os termômetros podem ultrapassar os 30°C.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura elevada.

A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi de 16,8°C, na estação de Venda Nova. Na Região Pampulha, a menor temperatura foi de 17,3°C, às 6h. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde é mais frio, a mínima foi de 18°C, com sensação térmica de 16°C, às 5h.

Conforme a previsão, a máxima pode chegar a 31°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35%, à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 20,2 °C, às 5h10.

Centro Sul: 18,6 °C, às 5h30.

Oeste: 18,0 °C, com sensação térmica de 16,0 °C, às 5h.

Pampulha: 17,3 °C, com sensação térmica de 19,6 °C, às 6h.

Venda Nova: 16,8 °C, às 5h20.

Chuva

Na medida em que o outono avança, os dias secos tornam-se mais comuns. De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 82,3 milímetros (mm) para cada regional em abril.

O mês começou chuvoso, causando alguns estragos na cidade. No dia 8 de abril, a Região Centro-Sul registrou em apenas uma hora mais da metade da chuva estimada para os 30 dias de abril.

Até o dia 20 de abril, quando foi registrada a última precipitação, as regionais Barreiro, Centro-Sul e Pampulha já tinham ultrapassado a média esperada.

Acumulado de chuvas até 20/4 em BH

Barreiro: 87,9 (106,8%)

Centro-Sul: 121,4 (147,5%)

Hipercentro: 76,6 (93,1%)

Leste: 44 (53,5%)

Nordeste: 70,2 (85,3%)

Noroeste: 44,8 (54,4%)

Norte: 55,4 (67,3%)

Oeste: 76 (92,3%)

Pampulha: 99,2 (120,5%)

Venda Nova: 55,8 (67,8%)

Tempo seco

Os dias secos em BH podem ser mais frequentes a partir de agora. Os índices previstos para esta segunda-feira não são tão baixos a ponto de o município ficar sob alerta, mas estão abaixo do recomendado para a saúde humana.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade relativa do ar fique acima de 60%. Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h.

O que fazer?