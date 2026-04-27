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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo seco e calorão em BH nesta segunda-feira (27/4); veja a previsão

Típico do outono, dia de tempo seco marca a segunda-feira (27/4) em Belo Horizonte. Veja a previsão do tempo completa e saiba como se prevenir da desidratação

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/04/2026 07:58

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temperatura e clima seco devem se amplificar nesta semana de Natal em BH segundo previsão
BH deve ter dia quente e seco nesta segunda-feira (27/4) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Abril começou chuvoso em Belo Horizonte (MG), mas as nuvens carregadas deram espaço ao tempo seco, comum nesta época do ano. Nesta segunda-feira (27/4), na reta final do mês, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos e os termômetros podem ultrapassar os 30°C.

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De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura elevada.

A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi de 16,8°C, na estação de Venda Nova. Na Região Pampulha, a menor temperatura foi de 17,3°C, às 6h. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde é mais frio, a mínima foi de 18°C, com sensação térmica de 16°C, às 5h.

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Conforme a previsão, a máxima pode chegar a 31°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35%, à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 20,2 °C, às 5h10.
  • Centro Sul: 18,6 °C, às 5h30.
  • Oeste: 18,0 °C, com sensação térmica de 16,0 °C, às 5h.
  • Pampulha: 17,3 °C, com sensação térmica de 19,6 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 16,8 °C, às 5h20.

 

Chuva

Na medida em que o outono avança, os dias secos tornam-se mais comuns. De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 82,3 milímetros (mm) para cada regional em abril.

O mês começou chuvoso, causando alguns estragos na cidade. No dia 8 de abril, a Região Centro-Sul registrou em apenas uma hora mais da metade da chuva estimada para os 30 dias de abril.

Até o dia 20 de abril, quando foi registrada a última precipitação, as regionais Barreiro, Centro-Sul e Pampulha já tinham ultrapassado a média esperada.

 

Acumulado de chuvas até 20/4 em BH

  • Barreiro: 87,9 (106,8%)
  • Centro-Sul: 121,4 (147,5%)
  • Hipercentro: 76,6 (93,1%)
  • Leste: 44 (53,5%)
  • Nordeste: 70,2 (85,3%)
  • Noroeste: 44,8 (54,4%)
  • Norte: 55,4 (67,3%)
  • Oeste: 76 (92,3%)
  • Pampulha: 99,2 (120,5%)
  • Venda Nova: 55,8 (67,8%)

 

Tempo seco

Os dias secos em BH podem ser mais frequentes a partir de agora. Os índices previstos para esta segunda-feira não são tão baixos a ponto de o município ficar sob alerta, mas estão abaixo do recomendado para a saúde humana.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade relativa do ar fique acima de 60%. Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.

 

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h.

 

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

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